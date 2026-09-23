SUB SPECIE LUCIS: U Staroj gradskoj vijećnici održan „Razgovor s autorom“

Ususret samoj završnici iznimno uspješne izložbe „SUB SPECIE LUCIS – Emanuel Vidović / Zvonimir Mihanović”, u Staroj gradskoj vijećnici na Pjaci, u organizaciji Muzeja grada Splita održana je posebna večer pod nazivom „Razgovor s autorom”.

Događaj je u sami centar grada ponovno privukao ljubitelje umjetnosti, što ne čudi s obzirom na to da je izložbu utemeljenu na ideji „Dijalog na Pjaci” do sada posjetilo preko šest i pol tisuća posjetitelja.

Autor koncepta dr. sc. Joško Belamarić i akademski slikar Zvonimir Mihanović, okupljene su sugrađane tijekom inspirativne večeri, uveli u pozadinu nastanka ove ekskluzivne izložbe, pojašnjavajući vizualni dijalog dvaju slikara koje, unatoč različitim tehnikama, neraskidivo povezuju isti mediteranski motivi: more, brodovi, tišina i karakteristično svjetlo.

„Cijeli koncept kojega sam gurao i pri tom sam jako zahvalan Muzeju grada Splita jer ga je prihvatio, kao i Zvonimiru Mihanoviću koji je na njega pristao,, jest to da ova izložba ne bude jedan jednokratni eksperiment. Reakcija publike na samom otvorenju i činjenica da su do danas izložbu posjetile na tisuće ljudi privučenih - ne usporedbom dvaju autora, nego prilikom da u jednom gradu na jednom mjestu imaju priliku vidjeti dva izričaja na iste teme.“, rekao je tom prilikom Belamarić, otkrivajući i planove za idući „Dijalog na Pjaci“:

„Nadamo se da će za godinu dana biti realizirana nova izložba u kojoj bih volio vidjeti vrhunskog hrvatskog kipara Dalibora Stošića i slikara Jurja Plančića.“

Spremno odgovarajući na pitanja okupljenih, Mihanović je priznao kako je bio izuzetno iznenađen prijedlogom da izlaže svoje slike uz velikog Emanuela Vidovića:

„Malo je ljudi na europskom nivou, koji poznaju umjetnost kao Joško Belamarić. Njegove odluke, koncept i razmišljanja možete samo poštovati, bez diskusije.“

„Nama treba dijalog, razgovor o umjetnosti, na koji smo s vremenom, putem zaboravili.“, zaključio je misao Belamarić uz veliko odobravanje okupljenih.

Poseban trenutak u „Razgovoru s autorom“ večeras su priuštili članovi udruge Autizam 365. Zbog njegovog, kako su rekli - nesebičnog angažmana, inicijative i iznimnog doprinosa u radu udruge, akademskog slikara Zvonimira Mihanovića svečano su proglasili svojim počasnim članom.

Veliki interes za sudjelovanje u humanitarnoj akciji kojom se potpomaže rad udruge Autizam 365 nastavljen je i tijekom ove večeri. Plakati s prepoznatljivim motivima Zvonimira Mihanovića, među kojima su „Svićarice”, „Moja vala” i „Mali porat” te „Sunčani poljubac” Emanuela Vidovića, dostupni su i narednih dana u prostorima Stare gradske vijećnice.

Svi sugrađani i posjetitelji kupnjom ovih postera mogu podržati rad udruge, sve do isteka zaliha ili službenog zatvaranja izložbe, a uz svaku donaciju na poklon dobivaju i službeni katalog.

Iz Muzeja grada Splita podsjećaju kako izložba „SUB SPECIE LUCIS” u Staroj gradskoj vijećnici ostaje otvorena još samo nekoliko dana. Ukoliko je još niste pogledali, iskoristite priliku i posjetite je do nedjelje, 27. rujna 2026. godine.