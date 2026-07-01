Stupila na snagu važna promjena: Zdravstveni djelatnici bez novih iskaznica ne mogu u CEZIH

Od danas svi zdravstveni djelatnici u Centralni zdravstveni informacijski sustav (CEZIH) ulaze isključivo s novim iskaznicama ovlaštenog zdravstvenog radnika, a svi koji još nemaju svoje nove iskaznice mogu kontaktirati područne urede HZZO-a kako bi u što kraćem vremenu ostvarili mogućnost spajanja na CEZIH.

Svi zdravstveni djelatnici koji su zaboravili ili iz nekih drugih razloga još uvijek nisu preuzeli svoje nove personalizirane iskaznice za priključenje na CEZIH, bez koji ne mogu koristiti središnji zdravstveni sustav, mogu se javiti u područne urede HZZO-a kako bi ih djelatnici informirali o daljnjim postupcima predaje zahtjeva, izdavanja iskaznica i pristupu CEZIH-u. Da bi se spriječili prekidi u radu zdravstvenih ustanova i ordinacija, HZZO će privremeno izdavati kratkotrajne certifikate valjanosti do 15 dana svim korisnicima koji zbog postupka zamjene certifikata ne mogu pristupiti sustavu CEZIH, odnosno do izdavanja i aktivacije novih iskaznica ovlaštenog zdravstvenog radnika.

“Ukoliko se dogodio propust, opravdan ili neopravdan, on ne smije biti razlogom da naši osiguranici ne dobiju na vrijeme sve potrebne usluge” - izjavio je ravnatelj HZZO-a prim. Zvonimir-Ante Korda dr.med.spec. te istaknuo da je HZZO proteklih mjeseci intenzivno radio na obučavanju zdravstvenih djelatnika na primjeni novih digitalnih funkcionalnosti CEZIH-a i na preuzimanju novih iskaznica za pristup središnjem zdravstvenom informacijskom sustavu.

“Svi zdravstveni djelatnici u Hrvatskoj višekratno su informirani o obvezi preuzimanja novih certifikata za ulazak i korištenje CEZIH-a. Slali smo službene dopise, poruke elektronskom poštom, obavještavali telefonskim putem, sve informacije objavili na službenim mrežnim stranicama. U informiranje su uključeni i mediji, a svakom našem ugovornom partneru na njegovom ekranu već duže vrijeme se javlja pop-up poruka o potrebi preuzimanja nove iskaznice“ – dodaje je ravnatelj HZZO. Napominjemo kako su oformljeni posebni timovi u područnim uredima diljem Hrvatske kao i mobilni timovi koji su na raspolaganju svim zdravstvenim djelatnicima za preuzimanje iskaznica.