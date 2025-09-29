Studentski dom ili dom za starije? Evo što o toj temi kaže premijer Plenković

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković boravi danas u Splitu. Povod je bila Svečana sjednica Županijske skupštine SDŽ, ali i potpisivanje vrijednih ugovora.

"Vlada je uložila izrazito puno proteklih devet godina u politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, u veće ovlasti jedinica lokalne i područne samouprave, više financijskih sredstava, stalan dijalog i realizaciju brojnih projekata. Mislim da smo prioritete zajednički jako dobro identificirali, a uz sve što se do sada uložilo, želimo dalje nastaviti ulagati u prometnu infrastrukturu, osobito cestovnu, što je prioritet ministarstva prometa i Hrvatskih cesta. Možemo biti vrlo optimistični o dinamici ovih aktivnosti", kazao je premijer te čestitao županu Bobanu na svim postignućima i planovima.

Evo što je rekao o Hotelu Zagreb koji bi neki rado pretvorili u studentski dom, a neki drugi u dom za umirovljenike.

"Postoje kontakti između Studentskog centra i Sveučilišta u Splitu i Ministarstva obrane. Što više domova za studente ima, to je bolje i grad će u smislu sveučilišnog pečata biti snažniji. Što se tiče domova za starije, mi smo Vlada koja je u fazi najveće investicije ikad. Radi se u svih 18 županija koje su izrazile želju za domovima za starije. Ova konkretna lokacija je velika i ima kapaciteta, Vlada će izaći u susret. Nije tu važna polemika tko se prvi toga sjetio nego treba vidjeti što sve treba u Splitu, a treba i jedno i drugo", kazao je.

Dotakao se i Orbana i njegovih izjava o nafti.

"Nisam vidio što je rekao, ali moram nažalost ovako odgovarati, putem medija. Kapaciteti Jadranskog naftovoda koji se mogu transportirati prema Mađarskoj su dovoljni za sve njihove godišnje potrebe. U čemu je kvaka? Nema plakanja. Ako smo zajednički, na razini EU-a i NATO-a, rekli da Rusija radi agresiju na Ukrajinu i da ne želimo to financirati kupovinom njihovih energenata, onda ne vidim razloga ne koristiti alternativu. Naravno da je poanta u cijeni. S Rusijom je Mađarska dogovorila jeftiniju naftu i plin nego što plaćamo mi ostali. Nije poanta da će Mađarska ostati bez nafte, stvar je isključivo cijene. Njih muči da će im sad energenti biti nešto skuplji, a ovo sve drugo su izlike i neistine", kazao je Plenković.