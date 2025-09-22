Studentski centar Split dosjetio se: Ovako bi studenti mogli puno lakše doći do svojih soba u domu. Ali i tu je velika navala...

Unatoč povećanju kapaciteta studentskih domova, veliki broj splitskih studenata i dalje nema siguran smještaj. Cijene privatnih stanova u Splitu ostaju visoke, a mnogi su primorani dijeliti stan s više cimera nego što je predviđeno ili svakodnevno putovati iz okolnih mjesta.

Studentski centar Split pokušava ublažiti problem novom inicijativom kojom povezuje zapošljavanje i smještaj.

"Želiš raditi i tražiš smještaj? – Imamo dobre vijesti!", poručili su iz SC-a Split. Studenti koji se prijave za pomoćne poslove u kuhinji, konobarske poslove, poslove vozača ili druge fizičke i jednostavne poslove, ostvaruju mogućnost smještaja u studentskim domovima.

Prijave za ovu mogućnost su završene – ukupno se prijavilo 128 studenata, a smještaj će dobiti njih 50. Pri odabiru kandidata uzimaju se u obzir dosadašnji angažman preko Student servisa, socijalni status, faza studija i motivacija. Rezultati će biti objavljeni na mrežnim stranicama Studentskog centra Split u petak.

Oni koji su ostali ispod crte sada s nestrpljenjem čekaju objavu rezultata i nadaju se da će neki od izabranih odustati od doma, pa će se naknadno osloboditi pokoje mjesto. Do tada, mnogi moraju pronaći privremeni smještaj ili produžiti najam skupih stanova, što im dodatno opterećuje budžet.

Iako studenti pozdravljaju ovu inicijativu koja spaja posao i smještaj, jasno ističu da je broj mjesta i dalje premalen u odnosu na stvarne potrebe. "Super je da se trudimo raditi i zaslužiti dom, ali na kraju opet pola nas ostane bez sobe", komentirala nam je jedna studentica za Dalmaciju Danas.

U svakom slučaju, nova studentska godina je pred vratima i mnogi sada čekaju hoće li na kraju ipak dobiti dom ili će morati tražiti privatni smještaj.