Studentska lista proglasila pobjedu: 'Nijedna sila ne može nadjačati narod'

U Srbiji su održani prijevremeni parlamentarni izbori na kojima su birači odlučivali o novom sazivu Skupštine. Prvi preliminarni rezultati Republičkog izbornog povjerenstva, objavljeni na temelju tek oko 2,4 posto obrađenih biračkih mjesta, u početku su pokazivali prednost Vučićeve liste "Ujedinjena Srbija" pred Studentskom listom. Riječ je, međutim, bila o vrlo ranom presjeku rezultata koji nije obuhvaćao reprezentativan uzorak svih biračkih mjesta.

Nedugo zatim Aleksandar Vučić obratio se iz stožera SNS-a i, pozivajući se na stratificirani uzorak kojim raspolaže njegova stranka, priznao poraz, piše Net.

Aleksandar Vučić već je priznao poraz svoje liste. "Na osnovu stratificiranog uzorka jasno je da smo mi ove izbore izgubili. Pobijedila je Studentska lista sa 135 do 140 mandata, mi imamo 105", rekao je Vučić.

"Želim im uspjeh i, za razliku od njih koji u 14 godina nisu uspjeli čestitati, oni su izvođači prljavih radova, nisu čestitali, ali evo, ja njima čestitam", dodao je.

Nakon Vučićeva priznanja poraza obratili su se i predstavnici Studentske liste, poručivši da prema njihovim preliminarnim rezultatima uvjerljivo vode.

"Nijedan strah nije jači od hrabrosti, nijedna sila ne može nadjačati narod. Volja mora biti poštovana bez izuzetka", poručili su.

"Preliminarni rezultati pokazuju da Studentska lista uvjerljivo vodi", naveli su.

Zahvalili su svima koji su ih podržavali tijekom kampanje i izbornog dana.

"Hvala na svakom koraku, satu i žrtvi, na tome što niste odustali. Hvala svima koji su pokazali da budućnost pripada svim građanima. Pobjeda pripada svima nama, ali, draga Srbijo, velika pobjeda nosi veliku odgovornost", rekli su.

Pozvali su građane da rezultat proslave mirno i bez incidenata.

"Pozivamo sve da pobjedu proslave mirno i dostojanstveno. Večeras slavimo onako kako Srbija najbolje umije, pjesmom i plesom, slavimo bez mržnje", poručili su.

Istaknuli su i da vlast ne smije biti sama sebi svrha.

"Nećemo zaboraviti da vlast nije privilegij. Moramo pokazati da smo dostojni povjerenja koje smo dobili. Neka ova noć bude početak novog poglavlja. Zajedno ćemo graditi zemlju u kojoj svatko ima pravo na vlast, istinu i budućnost", naveli su.

Obraćanje su završili porukom o nastavku političkog djelovanja nakon izborne noći.

"Od sutra gradimo budućnost. Živjela pobjeda, živjela Srbija. Studenti su pobijedili", zaključili su.