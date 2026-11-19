Splitsko-dalmatinska županija nastavlja sufinancirati privatni smještaj studenata koji nisu uspjeli dobiti mjesto u studentskim domovima. Ove godine pravo na subvenciju ostvarilo je 500 studenata, a svaki će tijekom deset mjeseci primati po 100 eura mjesečno.

U prostorijama Splitsko-dalmatinske županije u četvrtak je potpisan Sporazum o sufinanciranju smještaja studenata Sveučilišta u Splitu kod privatnih stanodavaca. Sporazum su potpisali župan Blaženko Boban i ravnatelj Studentskog centra Split Ivan Žižić, a potpisivanju su nazočili i rektor Sveučilišta u Splitu Nikola Koceić Bilan te vršitelj dužnosti predsjednika Studentskog zbora Jerko Šarić.

Riječ je o nastavku mjere kojom se studentima koji ispunjavaju uvjete za subvencionirani smještaj, ali nisu ostvarili pravo na mjesto u studentskom domu, olakšava plaćanje privatnog najma.

Od ukupnih 100 eura mjesečne subvencije, 60 eura osigurava Vlada Republike Hrvatske, dok dodatnih 40 eura izdvaja Splitsko-dalmatinska županija.

Boban: "Nije ista cijena privatnog smještaja u Splitu i drugim gradovima"

Župan Blaženko Boban podsjetio je kako je Županija prije tri godine prihvatila inicijativu studenata da se državna subvencija poveća dodatnim županijskim sredstvima.

"Treba biti realan, nije ista cijena boravka u privatnom smještaju u Splitu, Osijeku ili Varaždinu. Stoga smo na inicijativu studenata prihvatili njihov prijedlog i u svoj program ugradili dodatnih 40 eura na Vladinih 60, što znači da studenti danas imaju 100 eura mjesečno", kazao je Boban.

Istaknuo je kako broj korisnika iz godine u godinu raste te da je Županija u protekle dvije godine za ovu namjenu izdvojila gotovo 310 tisuća eura.

Rekordan broj prijava

Ravnatelj Studentskog centra Ivan Žižić otkrio je kako je ove godine zabilježen rekordan interes za subvencionirani studentski smještaj.

"Ove godine imali smo rekordan broj prijava. Više od 3000 studenata prijavilo se na natječaj. Od toga su 1192 studenta ostvarila pravo na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, njih 100 u učeničkim domovima, dok je 500 studenata ostvarilo pravo na subvenciju kod privatnih iznajmljivača", kazao je Žižić.

Subvencija se isplaćuje deset mjeseci

Predstavnik studenata Jerko Šarić pojasnio je kako se subvencija isplaćuje tijekom deset mjeseci akademske godine, izuzev ljetnih praznika.

Podsjetio je i na rast broja korisnika.

"Krenuli smo s 350 subvencija, potom ih je bilo 450, a ove godine imamo 500 subvencija po 100 eura", kazao je Šarić.

Za ostvarivanje prava na subvenciju studenti moraju imati ugovor o najmu i prijavljeno boravište, a pravo se ostvaruje prema kriterijima natječaja koji provodi Studentski centar.

Mjera bi tako tijekom deset mjeseci trebala osigurati ukupno 500.000 eura pomoći za privatni smještaj 500 studenata, od čega 200.000 eura otpada na županijski dodatak, pod pretpostavkom isplate svih predviđenih subvencija.