Studentima nudili ručak za dolazak na prosvjed iznajmljivača? Isplivali detalji iz Facebook grupe, spominjalo se i fotografiranje kao dokaz

Portal Kult Plave Kamenice 7. listopada objavio je tekst koji im je, kako navode, elektroničkom poštom dostavio mali iznajmljivač upoznat s komunikacijom vezanom uz organizaciju prosvjeda.

U tekstu su iznesene tvrdnje o raspravi koja se 6. listopada vodila u Facebook grupi udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOi). Prema objavljenim navodima, u grupi je predloženo angažiranje zagrebačkih studenata koji bi sudjelovali na prosvjedu u zamjenu za plaćeni ručak. Uz to se, prema istom izvoru, spominjalo i obvezno fotografiranje na Trgu bana Josipa Jelačića, koje bi poslužilo kao potvrda sudjelovanja.

Upozoravali da bi sve moglo završiti u medijima

Kako piše Kult Plave Kamenice, prijedlog nije prošao bez reakcija drugih članova Facebook grupe. Jedna od članica upozorila je da bi takav način mobiliziranja sudionika mogao izazvati negativne reakcije javnosti, osobito ako bi informacije dospjele u medije. Izrazila je zabrinutost da bi se time mogao stvoriti dojam kako organizatori pokušavaju umjetno povećati broj sudionika prosvjeda.

Autor teksta, koji se potpisuje pseudonimom "Mali iznajmljivač", oštro je kritizirao takav prijedlog, dovodeći u pitanje vjerodostojnost organizacije prosvjeda i način na koji predstavnici iznajmljivača pokušavaju pridobiti podršku javnosti. Ipak, važno je naglasiti da objavljene tvrdnje i snimke zaslona same po sebi ne potvrđuju da su studenti doista angažirani na opisani način niti da je takav prijedlog službeno odobrilo vodstvo udruge.

Prosvjed održan na zagrebačkom Zrinjevcu

Prosvjed pod nazivom "Dosta je nameta" održan je u subotu, 10. listopada, na zagrebačkom Zrinjevcu, u organizaciji Udruge Glas poduzetnika (UGP) i udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOi). Kako je izvijestio Jutarnji list, okupljeni su gotovo dva sata prosvjedovali na Zrinjevcu, gdje su predstavnici organizatora upozoravali na rast troškova poslovanja i opterećenja koja, prema njihovim tvrdnjama, otežavaju rad malim poduzetnicima i iznajmljivačima.

Prosvjednici su tražili smanjenje poreznih i administrativnih opterećenja te povoljniji položaj malih poduzetnika i obiteljskih iznajmljivača. S druge strane, navodi koje je nekoliko dana prije prosvjeda objavio Kult Plave Kamenice otvorili su pitanje načina na koji su organizatori pokušavali mobilizirati sudionike. Za sada nema neovisne potvrde da je angažiranje studenata uz plaćeni ručak doista provedeno. Stoga se tvrdnje iz objavljene Facebook komunikacije ne mogu uzeti kao dokaz da je broj sudionika prosvjeda bio umjetno povećavan.

Cijeli tekst sa snimkama zaslona navodne komunikacije može se pročitati na portalu Kult Plave Kamenice.