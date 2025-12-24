Studentima iz Sinja 150 eura mjesečno, evo kada se potpisuje ugovor

Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj, donio je Odluku o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Sinja za akademsku godinu 2025./2026. Stipendije su namijenjene studentima svih godina studija, a isplaćivat će se tijekom deset mjeseci u mjesečnom iznosu od 150,00 eura.

Svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju održat će se u utorak, 30. prosinca 2025. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Gradske vijećnice Grada Sinja.

Molimo sve stipendiste da obavezno prisustvuju potpisivanju ugovora te ponesu potrebnu dokumentaciju.

Konačna lista stipendista bit će objavljena u ponedjeljak.