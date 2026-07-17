Studentica profesora s Ekonomije prijavila za spolno uznemiravanje. Uhićen je

Profesor zagrebačkog Ekonomskog fakulteta Dominik Vuletić ponovno je uhićen zbog sumnje u spolno uznemiravanje studentice. Prema informacijama Indexa određen mu je i istražni zatvor. Riječ je o novom slučaju, dok se protiv Vuletića već vodi kazneni postupak zbog ranije prijave za bludne radnje iz 2020. godine.

Unatoč takvim optužbama, Vuletić je izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U javnosti je poznat i po ranijem političkom angažmanu u Živom zidu. Na parlamentarnim izborima 2020. bio je nositelj liste Živog zida u III. izbornoj jedinici.

Prve optužbe protiv Vuletića

Prvi slučaj datira iz lipnja 2020. godine. Tada je Vuletić, koji je u to vrijeme bio docent na Ekonomskom fakultetu, uhićen zbog sumnje da je počinio bludne radnje nad 20-godišnjom djevojkom. Mediji su tada objavili da ga je prijavila studentica koja je tvrdila da joj je slao neprimjerene poruke te da ju je dirao po tijelu u svom kabinetu na fakultetu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija ga je predala pritvorskom nadzorniku. Ispitalo ga je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, nakon čega je pušten da se brani sa slobode, uz mjere opreza zabrane približavanja žrtvi i zabrane uspostavljanja kontakta s njom.

Vuletić je tada odbacio optužbe: "Nemam komentara jer je istraga u tijeku, osim da nisam kriv. Namjeravam poduzeti pravne radnje da se zaštitim i mogu samo reći da sam zahvalan mojoj obitelji koja razumije".

Sudski postupak još uvijek traje

Iz zagrebačkog Općinskog kaznenog državnog odvjetništva potvrđeno je da taj predmet nije završen. Tužiteljstvo navodi da je protiv Vuletića 31. listopada 2022. podignuta optužnica pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu zbog kaznenog djela bludne radnje. To suđenje još uvijek traje.

Nova prijava i istražni zatvor

Prije nekoliko dana prijavila ga je druga studentica, ovoga puta zbog sumnje na spolno uznemiravanje. Zagrebačka policija za Index je potvrdila da je osumnjičeni profesor kazneno djelo na štetu studentice počinio još sredinom lipnja ove godine.

Odlukom Županijskog suda u Zagrebu određen mu je istražni zatvor i to kako ne bi utjecao na svjedoke ili pokušao ponoviti kazneno djelo s obzirom da već ima jednu optužbu.