Studentica iz Kaštela napravila prvu novogodišnju čestitku na Brailleu za gluhoslijepu zajednicu

Ivana Jurić, 21-godišnja studentica geografije i povijesti iz Zadra, ove je godine odlučila napraviti nešto posebno – novogodišnju čestitku od perlica koja tvori poruku na Brailleovom pismu, namijenjenu gluhoslijepim osobama. Kako ističe, ovo je prema njezinim saznanjima prva takva čestitka u svijetu.

„U ovoj buci iščekivanja Nove godine, pjesmama i blještavilu koje nas okružuje, postoje ljudi koji žive potpuno drugačiji život. Oni žive u tami i tišini, ali su jednako dio našeg društva i nikada ne smijemo dopustiti da se osjećaju zaboravljenima ili odbačenima“, kaže Ivana.

Za izradu čestitke koristila je 192 perlice, a cijeli proces trajao je oko tri sata. Svaka perlica pažljivo je postavljena tako da Braille bude čitljiv, a dodir prenosi toplinu, pažnju i osjećaj uključenosti.

„U svijetu punom sjaja i buke važno je ponekad stati, osjetiti i podsjetiti se da postoje ljudi koji žive u tišini i tami, ali koji zaslužuju biti viđeni te osjetiti ljubav i pripadnost“, dodaje Ivana.

Ova čestitka za studenticu nije samo rukotvorina.

„Svaka perlica, svaki dodir i svaka riječ u Brailleu nosi poruku da smo svi povezani i da ljubav može putovati i kroz tišinu i kroz tamu. Nadam se da će ova mala gesta potaknuti ljude da zastanu, osjete i prisjete se koliko je važno biti pažljiv, empatičan i otvoren prema drugima“, ističe.

Na kraju, Ivana poručuje: „Gluhoslijepe osobe nas svojom prisutnošću tiho podsjećaju da život nije u onome što vidimo ili čujemo, nego u onome što osjećamo.“

Svojom čestitkom Ivana Jurić iz Kaštela želi poslati univerzalnu poruku ljubavi, pažnje i uključenosti u društvo te pokazati da male geste ponekad imaju najveću snagu.

U videu koji je podijelila, pokazuje što je napisala na Brailleovom pismu, želeći svojim primjerom inspirirati i druge da misle na zajednicu koja živi u tišini.