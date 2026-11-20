Studenti i studentice Umjetničke akademije u Splitu danas su se okupili u sklopu štrajka mladih, želeći upozoriti na probleme s kojima se suočavaju njihove generacije. Umjesto redovitog sudjelovanja u nastavi, odlučili su javno izraziti nezadovoljstvo društvenim i ekonomskim okolnostima te poručiti da mladi moraju imati snažniji glas u pitanjima koja određuju njihovu budućnost.

„Mi, studenti i studentice Umjetničke akademije u Splitu, okupili smo se povodom štrajka mladih jer smatramo da mladi trebaju imati prostor i pravo izraziti svoje nezadovoljstvo i stavove. Kao budući umjetnici i kulturni djelatnici smatramo da umjetnost ne može biti odvojena od društva u kojem nastaje”, kazala je studentica Deni Marinović.

Potvrdila je da su studenti došli na Akademiju, ali ne sudjeluju u nastavi, te istaknula da imaju podršku profesora.

Na pitanje zašto su se upravo studenti Umjetničke akademije u Splitu odlučili pridružiti prosvjedu, Marinović je odgovorila da Akademija tradicionalno okuplja ljude otvorene prema različitim društvenim stavovima.

„Uvijek je Umjetnička akademija bila progresivnija i tu su uvijek bili drugačiji stavovi, tako da nije ništa čudno što Umjetnička akademija prednjači u Splitu. Smatramo da će se i drugi fakulteti uključiti u štrajk mladih”, poručila je.

„Turistifikacija poskupljuje život, a studenti ostaju bez smještaja”

O konkretnim zahtjevima govorio je Damjan Babić, student četvrte godine konzervacije i restauracije na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Kao jedan od ključnih problema izdvojio je nedovoljno financiranje obrazovnih ustanova, ali i izostanak jasnog nacionalnog plana usmjerenog prema studentima i mladima.

Posebno je upozorio na turistifikaciju priobalnih gradova, koja, kako smatra, pridonosi rastu troškova života, a ponajviše cijena stanovanja.

„Tu se uključuje i turistifikacija priobalnih gradova, što utječe na poskupljenje života, ali ponajprije na velike troškove stanovanja”, rekao je Babić.

Upozorio je i na problem ranog iseljavanja studenata iz privatnog smještaja, ali i studentskih domova, zbog priprema za turističku sezonu.

Među temama zbog kojih prosvjeduju naveo je i rast ekonomskih nejednakosti u hrvatskom i europskom društvu.

Traže i prekid suradnje s Izraelom

Studentski zahtjevi ne odnose se samo na obrazovanje i životni standard.

Babić je istaknuo da podržavaju prekid diplomatskih i ekonomskih odnosa s državom Izrael zbog postupanja prema palestinskom stanovništvu, koje prosvjednici nazivaju genocidom.

„Mi se slažemo s bojkotom i prekidom suradnje s državom Izrael na svim razinama”, kazao je.

„Nadamo se da će ovo biti odskočna daska za daljnje djelovanje”

Splitski studenti nadaju se da današnji bojkot neće ostati izoliran događaj.

„Nadamo se da će biti još sličnih događaja, da će ovaj događaj biti iskorišten kao nekakva odskočna daska za daljnje studentsko djelovanje te da će se studenti ohrabriti i u budućnosti puno slobodnije iznositi svoje stavove”, rekao je Babić.

Osvrnuo se i na pitanje o izjavi ministra obrazovanja Radovana Fuchsa, za koju je novinar naveo da je prosvjednike nazvao anarhistima.

„Mislim da je to poprilično bezobrazno jer ovaj štrajk nije politički motiviran u smislu stranačkog opredjeljenja. Usmjeren je prema politici ove države, ali nije opredijeljen ni desno ni lijevo. Mislim da takvo etiketiranje nije potrebno”, poručio je Babić.

Studenti Umjetničke akademije tako su današnjim bojkotom nastave otvorili niz pitanja, od dostupnosti obrazovanja i stanovanja do širih društvenih i međunarodnih tema. Njihova je poruka da se glas mladih mora čuti i izvan fakultetskih predavaonica.