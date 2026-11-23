Studenti u blokadi u Srbiji javno su se usprotivili prijedlogu rezolucije Europskog parlamenta posvećene 35. obljetnici pada i razaranja Vukovara. Smatraju da predloženi dokument ne prikazuje dovoljno široko stradanja tijekom ratova devedesetih godina te upozoravaju da bi njegovo usvajanje u sadašnjem obliku moglo otežati pomirenje među narodima bivše Jugoslavije.

Svoje su stajalište iznijeli u priopćenju objavljenom na internetskoj stranici „Studenti pobeđuju“, uoči rasprave o Vukovaru koja je u Europskom parlamentu predviđena za ponedjeljak, 23. studenoga. Glasovanje o prijedlogu rezolucije najavljeno je za četvrtak, 26. studenoga.

„Za pomirenje je nužno priznavanje svih stradanja“

Studentska inicijativa smatra da prijedlog rezolucije nedovoljno govori o srpskim civilnim žrtvama u Hrvatskoj tijekom ratova devedesetih.

„Ne slažemo se sa sadržajem prijedloga rezolucije Europskog parlamenta povodom 35. obljetnice pada i razaranja Vukovara. Smatramo da dokument u ovakvom obliku ne pridonosi objektivnom sagledavanju povijesnih događaja niti izgradnji povjerenja i pomirenja među narodima na prostoru bivše Jugoslavije“, navode studenti.

Posebno ističu da se, prema njihovu mišljenju, u dokumentu ne posvećuje dovoljno pozornosti ubojstvima, progonima, uništavanju imovine i izbjeglištvu srpskog stanovništva.

Pritom spominju vojno-redarstvene operacije „Bljesak“ i „Oluja“, kao i zločine počinjene nad srpskim civilima, za koje smatraju da moraju biti uključeni u šire sagledavanje ratnog razdoblja.

Protive se pripisivanju kolektivne odgovornosti

U priopćenju studenti upozoravaju i na opasnost od kolektivnog pripisivanja krivnje za ratne zločine.

„Neprihvatljivo je da se složeni procesi raspada SFRJ-a, međunacionalnih odnosa i oružanih sukoba svode na pojednostavljenu sliku kolektivne odgovornosti srpskog naroda“, poručuju.

Naglašavaju da odgovornost za ratne zločine mora biti individualna te utvrđena na temelju dokaza i pravomoćnih sudskih presuda.

Takvo stajalište povezuju sa zahtjevom da se prema svim žrtvama ratova devedesetih primjenjuju jednaki standardi, neovisno o njihovoj nacionalnosti.

Spomenuli i obveze Srbije prema nestalima

Jedan dio priopćenja odnosi se na pitanje nestalih osoba, dostupnosti arhivske dokumentacije i procesuiranja ratnih zločina.

Studenti smatraju da se ta pitanja mogu rješavati jedino kroz suradnju država u regiji, uz međusobno poštovanje i jednak pristup svim slučajevima.

Pritom izričito navode da Srbija ima obvezu sudjelovati u rasvjetljavanju sudbine nestalih osoba i utvrđivanju odgovornosti za počinjene zločine.

„Srbija ima obvezu surađivati u rasvjetljavanju sudbine nestalih i utvrđivanju odgovornosti za počinjene zločine, ali isti pristup mora postojati i kada je riječ o srpskim žrtvama i zločinima počinjenima nad njima“, ističu.

Poruka europskim institucijama

U nastavku priopćenja studenti pozivaju europske institucije na dosljednost u odnosu prema žrtvama i povijesnim činjenicama.

Smatraju da se sjećanje na ratna stradanja ne bi smjelo koristiti kao sredstvo političkog pritiska niti kao povod za dodatno produbljivanje podjela među državama regije.

„Srbija i srpski narod imaju pravo na dostojanstveno sjećanje na vlastite žrtve, kao što i svi drugi narodi imaju pravo čuvati uspomenu na svoje stradale“, poručuju.

Dodaju da se, prema njihovu stajalištu, trajno pomirenje može graditi samo kroz suočavanje sa svim počinjenim zločinima, bez obzira na nacionalnost počinitelja i žrtava.

Rasprava u ponedjeljak, glasovanje u četvrtak

Reakcija srpskih studenata dolazi uoči rasprave u Europskom parlamentu o prijedlogu rezolucije kojom se obilježava 35 godina od pada i razaranja Vukovara 1991. godine.

Vukovar je tijekom velikosrpske agresije bio izložen višemjesečnoj opsadi i razaranju, a nakon pada grada počinjeni su teški ratni zločini nad hrvatskim braniteljima i civilima, uključujući masovno ubojstvo na Ovčari.

Upravo zato Vukovar zauzima posebno mjesto u hrvatskoj povijesti i kolektivnom sjećanju kao simbol stradanja, otpora i žrtve u Domovinskom ratu.

Studentska inicijativa iz Srbije, međutim, smatra da bi europski dokument trebao obuhvatiti i širi kontekst ratnih stradanja na području bivše Jugoslavije.

„Zbog svega navedenog, smatramo da prijedlog rezolucije u sadašnjem obliku ne pridonosi uravnoteženoj kulturi sjećanja i pomirenju. Njime se propušta prilika da se na cjelovit, objektivan i nediskriminirajući način obuhvate stradanja svih naroda tijekom ratova devedesetih godina“, zaključuju u priopćenju.

O prijedlogu rezolucije europarlamentarci bi, prema najavljenom rasporedu, trebali glasovati u četvrtak, 26. studenoga.