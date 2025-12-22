Studenti Fakulteta zdravstvenih znanosti darivali pacijente Klinike za psihijatriju KBC-a Split

Na Klinici za psihijatriju KBC-a Split održana je primopredaja donacije prikupljene u sklopu humanitarne akcije koju su organizirali studenti i djelatnici Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu.

Tijekom došašća prikupljali su brojne higijenske potrepštine, društvene igre, pribor za kreativne aktivnosti i knjige za opuštanje, što će doprinijeti kvaliteti boravka pacijenata na Klinici za psihijatriju. Donacija je obogaćena i s dva sobna bicikla za vježbanje, koji predstavljaju značajnu dodatnu vrijednost za terapijski rad s psihijatrijskim bolesnicima. Redovita, prilagođena fizička aktivnost ima višestruke pozitivne učinke na mentalno zdravlje, uključujući poboljšanje raspoloženja, smanjenje anksioznosti i jačanje općeg psihofizičkog funkcioniranja pacijenata.

"Jedino što u ovako lijepim trenutcima mogu reći jest da dobrote nikad dosta. Hvala dobrim ljudima i našoj mladosti što su se sjetili jedne od najranjivijih skupina pacijenata, onih na psihijatrijskom liječenju", kazao je predstojnik Klinike za psihijatriju izv. prof. dr. sc. prim. Trpimir Glavina te istaknuo važnost ovakvih inicijativa koje povezuju akademsku zajednicu i zdravstveni sustav te potiču društvenu odgovornost i solidarnost.

Zahvalu donatorima uputio je i ravnatelj KBC-a Split izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić, dr. med. koji je naglasio da ova inicijativa pokazuje visoko razvijenu društvenu svijest studenata i razumijevanje potreba pacijenata, što su temeljne vrijednosti zdravstvene profesije. "Donirane higijenske potrepštine značajno će doprinijeti kvaliteti svakodnevne skrbi i dostojanstvu naših bolesnika, dok su sobni bicikli dodatna vrijednost koja prati suvremene terapijske trendove u psihijatriji. Fizička aktivnost ima brojne dokazane koristi za mentalno zdravlje te predstavlja važan dio cjelovitog pristupa liječenju".

Da su ovom akcijom studenti pokazali visoku razinu empatije i razumijevanja uloge budućih zdravstvenih djelatnika, potvrdio je i dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu doc. dr. sc. Mario Podrug. "Studenti i zaposlenici su se rado angažirali te smo u kratkom roku prikupili ono što se u ovom trenutku pokazalo kao najpotrebnije za pacijente Klinike za psihijatriju. Nadamo se da će im ovi pokloni biti na radost i korist. Istaknuo bih i da je ovo tek jedna u nizu uspješnih suradnji našeg Fakulteta zdravstvenih znanosti i Kliničkog bolničkog centra Split. Imamo dugogodišnju izvrsnu i snažnu suradnju u području obrazovanja, kliničke prakse i unaprjeđenja zdravstvene skrbi". Nadodao je i da ovo nije jedina akcija koju su organizirali u ovo blagdansko vrijeme. Posjetili su i Centar za pružanje usluga u zajednici – dom za nezbrinutu djecu 'Maestral' za čije štićenike su pripremili 94 poklona, prema individualnim dječjim željama.