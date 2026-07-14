Student s tetovažom Torcide brutalno pretučen, DORH objavio detalje istrage

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavilo je detalje istrage o brutalnom napadu na 32-godišnjeg studenta Hrvatskog vojnog učilišta, koji se krajem svibnja dogodio na zagrebačkoj Horvaćanskoj cesti. Zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva pod istragom su trojica punoljetnika i dvojica maloljetnika.

Prema navodima DORH-a, osumnjičeni su 27. svibnja po prethodnom dogovoru namamili 32-godišnjaka na parkiralište iza jednog ugostiteljskog objekta. Tužiteljstvo sumnja da su ga napali iz mržnje i netrpeljivosti prema pripadniku druge navijačke skupine te da su ga pritom namjeravali usmrtiti i opljačkati.

Istraga navodi da su ga više puta udarali rukama i nogama po glavi i tijelu, uslijed čega je izgubio svijest. Nakon napada uzeli su mu mobitel i novac te pobjegli, dok je teško ozlijeđeni muškarac završio na bolničkom liječenju.

Prema ranije objavljenim informacijama, napadnuti student istražiteljima je ispričao da je te večeri u kafiću od skupine mladića zatražio cigaretu. Oni su mu rekli da ih imaju u automobilu i pozvali ga da pođe s njima, nakon čega je, nedaleko vozila, uslijedio napad.

Muškarac je istražiteljima rekao da nije imao nikakav sukob s napadačima te je kao mogući motiv naveo svoju tetovažu Torcide na ruci.

Snimke nadzornih kamera, koje su dio dokaznog materijala, prema ranijim informacijama prikazuju kako su ga napadači nastavili udarati i dok je ležao na tlu, pritom mu gazeći glavu. Osim fizičkog napada, otuđili su mu novčanik sa stotinjak eura, vojnom iskaznicom i mobitel.

Županijsko državno odvjetništvo ispitalo je trojicu punoljetnih osumnjičenika te protiv njih pokrenulo istragu zbog pokušaja teškog ubojstva. Sudac istrage odredio im je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Za dvojicu maloljetnih osumnjičenika nadležnim sudovima podneseni su prijedlozi za ispitivanje, a tužiteljstvo je i za njih zatražilo određivanje istražnog zatvora.