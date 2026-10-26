Student koji je zbog Vučića pobjegao u Zagreb nakon 19 mjeseci progovorio o njegovu porazu: "Ovo nisam očekivao!"

O izbornim rezultatima u susjednoj Srbiji novinarka N1 Katarina Plantak razgovarala je sa studenom iz Srbije Branislavom Đorđevićem koji, silom prilika, već 19 mjeseci živi u Zagrebu.

On je, podsjetimo, s grupom drugih studenata optužen za pripremanje državnog udara i rušenje ustavnog poretka, prije velikog prosvjeda u Beogradu u proljeće prošle godine. Otad živi u Hrvatskoj.

„Srbija je slobodna. Uspjeli smo nakon gotovo dvije godine obraniti izbornu volju građana. Studentska lista osvojila je 141 mandat u Skupštini”, poručio je Đorđević, ne skrivajući zadovoljstvo izbornim rezultatom.

Iako za sebe kaže da je vječni optimist, priznaje da ga je uvjerljivost pobjede iznenadila. „Nisam očekivao da će pobjeda biti ovako uvjerljiva. Nadao sam se da ćemo osvojiti 126 ili 127 zastupničkih mjesta. Jučer je bilo veličanstveno”, rekao je za N1.

Iznenadila ga je i odluka Aleksandra Vučića da odmah prizna izborni poraz. „Očekivali smo neku vrstu nasilja i pokušaj da se održi na vlasti. Mislim da je međunarodni pritisak bio prevelik, a razlika od 30 mandata nije se mogla nadoknaditi izbornom krađom. Osim toga, ljudi su bili spremni do kraja braniti svoju izbornu volju”, istaknuo je Đorđević.

Osvrnuo se i na događaje u takozvanom Ćacilendu, ističući da je i ondje došlo do velikog preokreta. „Bilo je smiješnih scena. Ljudi koji su bili na skupovima SNS-a pridruživali su se slavlju na ulicama. Čak i mediji koji su o studentima pisali najgnjusnije laži sada izvještavaju da su studenti oslobodili Ćacilend”, kazao je.

Komentirajući Vučićev govor nakon izbornog poraza, Đorđević nije štedio kritike.

„On je loš gubitnik. Nikada nije znao dostojanstveno prihvatiti poraz, to smo već vidjeli i takvo je ponašanje u njegovu stilu. Ne može sam sebe uvjeriti da je odgovoran za vlastiti poraz, nego mora upirati prstom u druge, u Zagreb, Hrvatsku, čestitati Nataši Kandić koja nije bila ni na jednoj izbornoj listi”, naveo je.

Očekuje pozitivne pomake

Đorđević očekuje da će promjena vlasti donijeti pozitivne pomake, kako u životnom standardu građana Srbije tako i u odnosima sa susjednim zemljama.

„Mislim da će prvi korak biti rasvjetljavanje slučaja pada nadstrešnice, a nakon toga slijedi borba protiv kriminala i korupcije”, poručio je.

Posebno je optimističan kada je riječ o budućim odnosima Zagreba i Beograda.

„Od danas počinje novo vrijeme u odnosima između Hrvatske i Srbije, i to u najpozitivnijem smislu”, zaključio je Đorđević za N1.

Na kraju je otkrio da ostaje u Hrvatskoj završiti školovanje, ali u budućnosti se planira vratiti u Srbiju.