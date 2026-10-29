Studeni u Zoni: Od street arta i politika za mlade do mentalnog zdravlja i umjetnosti

Uz priliku za nova poznanstva, razvijanje vještina i umjetničko izražavanje, mladi će moći sudjelovati u prilagodbi politika za mlade, pripremama za Europske sveučilišne igre te radionicama posvećenima mentalnom zdravlju.

- Mjesec započinjemo radionicom „TikTalking Youth Policy” na kojoj ćemo istražiti kako politike za mlade učiniti razumljivijima i pristupačnijima mlađim generacijama. Već prvog vikenda kreće i street art radionica za srednjoškolce, koju organiziramo u sklopu priprema za Europske sveučilišne igre 2028. Sudionici će uz vodstvo Ivana Svaguše razvijati kreativne ideje, a dio njih u siječnju će realizirati oslikavanjem zidova s motivima povezanima s Igrama - najavljuje Angjela Tanchevska, voditeljica Zone.

Prvi tjedan donosi Sajam razmjene korištenih predmeta, a ljubitelji kvizova moći će provjeriti svoje opće znanje na Kvizoni te poznavanje sedme umjetnosti na filmskom kvizu u sklopu Filmskog kluba. Filmski klub na drugom će susretu u studenome biti posvećen južnokorejskom filmu „Pietà”, dok Anime zona donosi predavanje o prirodnim katastrofama u Japanu i druženje posvećeno kultnom anime filmu „Princess Mononoke”. Ljubitelji šaha ponovno će se okupiti prvog i zadnjeg četvrtka u mjesecu, a nakon četveromjesečne pauze vraćaju se i karaoke.

- Studeni donosi i nekoliko prilika za kreativno izražavanje. Na radionici izrade rukotvorina sudionici će izrađivati nakit, podmetače i straničnike, koje će moći zadržati ili donirati za humanitarni buvljak „A di si ti?!”. Na radionici ilustracije i dizajna likova učit će kako vlastitu ideju razviti od početne skice do digitalne ilustracije. Nastavljamo i s Kavom s mladima, na kojoj ćemo ovaj put razgovarati o kvaliteti studentskog života u Splitu, od smještaja i prehrane do mogućnosti zapošljavanja, slobodnog vremena i sudjelovanja studenata u oblikovanju gradskog života - najavljuje Tanchevska.

Savjetovalište Prika tijekom studenoga organizira dvije besplatne radionice posvećene mentalnom zdravlju. Na online radionici „Umijeće usporavanja” sudionici će istraživati kako se nositi s ubrzanim načinom života, stalnom dostupnošću i stresom te kako ponovno pronaći prostor za odmor i uživanje u svakodnevici. Radionica „Kada nas usporedba pokreće, a kada koči?” bit će posvećena utjecaju uspoređivanja s drugima na samopouzdanje, motivaciju i osjećaj vlastite vrijednosti.

- Druga polovica mjeseca donosi i šesnaesto izdanje Speed friendinga, na kojem će mladi kroz kratke razgovore imati priliku upoznati nove ljude. Na osamnaestom susretu Book Cluba razgovarat ćemo o romanu „A Month in the Country” J. L. Carra, koji otvara pitanja sjećanja, prolaznosti i suočavanja s prošlošću. Studeni ćemo zaključiti novom izložbom u ciklusu „Mladi izlažu”. Katarina Kovčalija predstavit će izložbu „Pogledi”, seriju dječjih portreta kojima istražuje krhkost odrastanja, a nakon otvorenja održat će i radionicu slikanja na natron papiru - poručuje Tanchevska.

Uz tematska druženja i radionice, tijekom cijelog mjeseca dostupni su individualno savjetovalište Prika, Biciklopopravljaonica prema dogovoru te dnevni boravak u Zoni, od ponedjeljka do petka od 10 do 18 sati.

Više informacija o cjelokupnom programu i prijave za pojedina događanja dostupni su na klubzona.net.