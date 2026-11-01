Studeni je stigao, ali Splićani ne odustaju od kupanja: Na Prvoj vodi zatekli smo desetak kupača, jedan nas je odgovor nasmijao

Dok većina građana početak studenoga povezuje s hladnijim danima, toplijom odjećom i pripremama za zimu, na splitskoj plaži Prva voda jutros je vladala sasvim drukčija atmosfera.

Nekolicina Splićana odlučila je iskoristiti jutro za boravak na otvorenom, sunčanje i rekreaciju, a oni najodvažniji nisu propustili priliku ni za kupanje.

I to unatoč temperaturi zraka od svega 16 Celzijevih stupnjeva!

Stariji par bez oklijevanja ušao u more

Posebnu pozornost privukao je stariji par koji je odlučio zaplivati u moru, čija je temperatura iznosila oko 19 stupnjeva.

Iako bi mnogima takvi uvjeti bili dovoljan razlog da ostanu na suhom, njima hladnije vrijeme očito nije predstavljalo prepreku.

Nisu, međutim, bili jedini. Na plaži smo jutros zatekli desetak kupača koji su uživali u prohladnom moru, pokazujući da za neke sezona kupanja traje znatno dulje od ljetnih mjeseci.

„Neugodno je samo prvih 15 minuta!”

Razgovarali smo i s kupačima koji su nam otkrili kako podnose studensko kupanje.

Jedna kupačica kazala nam je da joj je u moru sasvim ugodno te da joj ni nešto niže temperature ne smetaju.

Drugi kupač svojim nas je odgovorom dobro nasmijao.

„Neugodno je samo prvih 15 minuta”, našalio se, pokazujući da za ulazak u hladnije more, osim hrabrosti, dobro dođe i smisao za humor.

Studeni je stigao, ali neki ne odustaju od mora

Prizori s Prve vode još su jedan dokaz koliko je more važan dio splitske svakodnevice.

Dok jedni na plažu dolaze zbog šetnje, rekreacije ili uživanja na suncu, drugi ne žele odustati od kupanja ni kada temperature osjetno padnu.

A sudeći prema jutrošnjim prizorima, ni studeni nije uspio otjerati sve kupače sa splitskih plaža.

Pogledajte kako je jutros bilo na Prvoj vodi i što su nam otkrili Splićani koji se još uvijek kupaju!