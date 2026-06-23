Studenci se spremaju za veliki malonogometni spektakl: Nagradni fond iznosi 6.000 eura, prijavite se

Malonogometni turnir Sv. Ilija Studenci 2026. i ove godine izaziva veliki interes sportaša i ljubitelja malog nogometa. Organizatori ističu da je u samo pet dana od otvaranja prijava svoj dolazak potvrdilo već 15 ekipa.

Prema svemu sudeći, Studence ovoga ljeta očekuje jedno od najjačih izdanja turnira do sada. Interes je, kako navode organizatori, iznad svih očekivanja, a svakodnevno pristižu novi pozivi i rezervacije.

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Prijave traju još deset dana

Za sve ekipe koje žele sudjelovati ostalo je još deset dana za prijavu. Organizatori poručuju da je turnir iz godine u godinu sve jači te da Studenci ponovno spremaju odličnu sportsku atmosferu, kvalitetne utakmice i pune tribine.

Nagradni fond iznosi 6000 eura

Ukupan nagradni fond turnira iznosi 6000 eura, a nagrade su raspoređene ovako:

1. mjesto – 3000 eura

2. mjesto – 1500 eura

3. mjesto – 1000 eura

4. mjesto – 500 eura

Osim ekipnih nagrada, bit će dodijeljena i priznanja za najboljeg igrača, najboljeg strijelca i najboljeg vratara, a ekipe će se boriti i za prijelazni pehar.

Kako se prijaviti?

Prijave i dodatne informacije dostupne su na broj:

Ante – +385 99 835 36 08

Organizatori pozivaju sve zainteresirane ekipe da se prijave na vrijeme i budu dio turnira koji iz godine u godinu raste te okuplja sve kvalitetnije malonogometne sastave.