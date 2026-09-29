Studenac zatvara 170 dućana

U prostorijama Studenca održan je brifing za medije zbog ozbiljne krize u tom maloprodajnom lancu, koji je podnio zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka.

Predstavnicima medija obratili su se Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca, Ivan Slavica, član Uprave i glavni komercijalni direktor, Matija Subašić Maras, članica Uprave zadužena za ljudske resurse, te Mikolaj Chruszczewski, glavni financijski direktor, piše Index.

Predstečajni postupak i odluka suda

Studenac je, kako su naveli, prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka podnio kako bi stvorio uvjete za financijsku stabilizaciju i dugoročno održivo poslovanje. Nadaju se da imaju dobru osnovu za predstečaj, no odluka suda tek predstoji. Sud procjenjuje što je najbolje za sve strane, a dvije trećine vjerovnika moraju prihvatiti plan, pa su vjerovnici zapravo ti koji odlučuju, poručuju iz Studenca. Šef kompanije Michal Senczuk rekao je da će kupci, kada uđu u trgovine, vidjeti da je ponuda, pogotovo svježih proizvoda, znatno smanjena.

Zahtjev jednog vjerovnika za stečajem povučen

Dodao je da je situacija dosta teška te da postoji zahtjev za stečaj jednog od vjerovnika. Riječ je o prijedlogu koji je podnijela tvrtka A&G Logistika za pokretanje stečaja, kako bi naplatila prijevozničke usluge za Studenac, što je suprotno planu kompanije za otvaranje predstečajnog postupka. No odmah nakon brifinga stigla je informacija da je taj vjerovnik na splitskom sudu povukao zahtjev za stečajem Studenca. Iz Studenca smatraju da je A&G na taj način pokušala naplatiti vlastito potraživanje prije otvaranja bilo kakvog sudskog postupka, što u okolnostima blokiranih računa kompanija nije u mogućnosti učiniti.

Zatvara se veliki broj trgovina

Iz Studenca su rekli kako zatvaraju 170 trgovina, no navode da je to dio optimizacije poslovanja koja je krenula još lani. Oko 75 posto već je zatvoreno, a ostalo će biti uskoro. U tim trgovinama, kažu, radi nešto više od 400 radnika, no iz Studenca tvrde da ih samo dvadesetak napušta kompaniju, odnosno manje od pet posto, dok su ostali premješteni na druga radna mjesta. Kažu i da u kompaniji, bez sektora prodaje, radi 400 ljudi.

Poznate plaće zaposlenika, otkriven broj stranih radnika u Studencu

Novinarima su, na njihovo traženje, otkrili i visinu plaća u Studencu. Kako su naveli, u kolovozu je plaća iznosila oko 1.600 eura bruto na razini kompanije, a gledaju li se samo dućani, riječ je o prosječnoj plaći od 1450 eura bruto.

Poznat je i broj stranih radnika koji rade u Studencu. Riječ je o oko 1.500 stranih radnika, odnosno oko 23 posto zaposlenika. Od toga, kako se doznaje iz Studenca, oko dvije trećine dolazi iz udaljenijih zemalja, dok je jedna trećina iz regije. Navode kako su od prošle godine do danas u administrativnom dijelu poslovanja smanjili broj radnika za 68, no da su povećali broj radnika u logistici i distribucijskim centrima.

Ranije se navodilo kako Studenac ima više od 1.300 trgovina i oko 7.000 zaposlenih, piše Index.

Brane strategiju agresivnog širenja

U Studencu i dalje stoje iza svoje strategije agresivnog širenja i otvaranja brojnih poslovnica. Kažu da je njihov put puno teži nego kod većih supermarketa i da su toga bili svjesni kada su krenuli u širenje. Šef Studenca Senczuk rekao je da su se uhvatili jedne od najtežih praksi u poslovanju, no to i dalje ne smatra pogreškom. Naveo je da su jedino agresivnim i brzim širenjem mogli osigurati prisutnost na tržištu i doći u dijelove Hrvatske u kojima do tada nisu bili prisutni. Dodao je da to nije neuobičajena strategija i da bi je, da to nije učinio Studenac, primijenio netko drugi.

Kao jedan od razloga za krizu navode i bojkot kupovanja petkom

Posebno teškom smatraju prošlu godinu, a kao razloge za to spominju vladine ograničene cijene, zabranu rada nedjeljom, pa čak i bojkot kupnje petkom do kojeg je lani došlo zbog velikog rasta cijena. Dio kupaca tada je nekoliko petaka bojkotirao kupnju, a iz Studenca i to navode kao jedan od razloga za krizu u kojoj se sada nalaze. Upitani je li Studenac najskuplja trgovina rekli su kako na na tržištu postoje i neki akteri koji imaju "čak i više cijene od Studenca", no da se ne žele uposređivati te da su svijesni problematike cijena, Nastojali su, kažu šefovi Studenca, tijekom ožujka, travnja i svibnja investirati u korekcije cijena origirati cijene kako bi bili konkurentniji i da su pojačali akcije. Kažu i kako i dalje imaju planove u tom smjeru s ciljem poboljšanja percepcije kupaca.

Financijsko stanje kompanije

Kažu kako im za cash-flow, odnosno normalan tok novca kako bi kupovali i prodavali, dakle kako bi normalno poslovali, treba između 20 i 30 milijuna eura. Ukupni dug Studenca iznosi oko 450 milijuna eura.