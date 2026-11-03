Studenac ulazi u novu fazu predstečaja: Objavljen popis tražbina vjerovnika, poznato kada slijede ključne odluke

Nakon što je 28. listopada istekao rok za prijavu tražbina u predstečajnom postupku Studenca, FINA je objavila tablicu prijavljenih potraživanja vjerovnika, zajedno s pripadajućom dokumentacijom. Prijave su se zaprimale od 7. do 28. listopada, a objavljeni dokumenti dostupni su na e-Oglasnoj ploči sudova te na posebnoj internetskoj stranici studenac.restrukturiranje.hr. Time je započela nova etapa postupka koji bi trebao omogućiti financijsko restrukturiranje kompanije i postizanje dogovora s vjerovnicima.

Studenac i povjerenik imaju 30 dana za očitovanje

Prema odredbama Stečajnog zakona, objavom tablice počinje teći rok od 30 dana tijekom kojeg se Studenac i povjerenik Domagoj Poljak moraju pisano očitovati o svakoj prijavljenoj tražbini. Za svaku pojedinu tražbinu bit će potrebno navesti priznaje li se ili osporava, a u slučaju osporavanja moraju biti navedeni iznos i razlozi takve odluke. Nakon isteka tog roka FINA će u roku od tri dana objaviti očitovanja kompanije i povjerenika na e-Oglasnoj ploči sudova. Vjerovnici će potom imati dodatnih 15 dana za eventualno osporavanje tražbina drugih vjerovnika. Takav postupak trebao bi omogućiti transparentan uvid u stanje prijavljenih potraživanja i utvrđivanje obveza koje će biti obuhvaćene daljnjim restrukturiranjem.

Očekuju uštede veće od 40 milijuna eura

Predstečajni postupak Studenca otvoren je 29. rujna 2026. godine, a kompanija je u međuvremenu pokrenula niz mjera usmjerenih na smanjenje troškova i stabilizaciju poslovanja. Početkom listopada dužnost predsjednika Uprave preuzeo je Teo Vujčić, pod čijim je vodstvom predstavljen program optimizacije poslovanja. Iz Studenca navode kako očekuju da će provedene mjere već tijekom 2027. godine omogućiti uštede veće od 40 milijuna eura. Time bi se, prema očekivanjima kompanije, trebali stvoriti preduvjeti za uspješnu provedbu restrukturiranja i postizanje sporazuma s vjerovnicima.

Jedan od važnijih datuma u nastavku predstečajnog postupka bit će 10. veljače 2027. godine, kada je pred Trgovačkim sudom u Splitu zakazano ročište radi ispitivanja tražbina. Nakon održanog ročišta sud će donijeti rješenje kojim će utvrditi koje su tražbine priznate, a koje osporene. Glasovanje vjerovnika o planu restrukturiranja očekuje se do travnja 2027. godine. U slučaju uspješnog završetka postupka, kompanija bi trebala dobiti priliku za dugoročnu financijsku stabilizaciju i nastavak održivog poslovanja.

Stabilizira se opskrba trgovina, iz Studenca poručuju da su pomaci vidljivi

Paralelno s predstečajnim postupkom, Studenac nastoji normalizirati odnose s dobavljačima i poboljšati opskrbu svojih prodavaonica. Prema informacijama iz kompanije, s brojnim velikim poslovnim partnerima, ali i manjim te lokalnim dobavljačima, već su dogovoreni novi uvjeti suradnje. Takvi dogovori, ističu iz Studenca, omogućili su postupnu normalizaciju isporuka i bolju dostupnost proizvoda u trgovinama diljem Hrvatske.

Ipak, proces stabilizacije još nije završen. Predsjednik Uprave Teo Vujčić poručio je kako su rezultati poduzetih mjera sve vidljiviji i kupcima. "U proteklih mjesec dana napravili smo važne pomake u stabilizaciji poslovanja, a rezultati tih napora sve su vidljiviji i u našim trgovinama. Zahvaljujući obnovljenoj suradnji s brojnim dobavljačima i stabilizaciji isporuka, značajno smo poboljšali dostupnost proizvoda, osobito onih koje naši kupci svakodnevno očekuju u svojoj kvartovskoj trgovini", izjavio je Vujčić.

Dodao je kako kompaniju očekuje još posla u poboljšanju ponude i iskustva kupnje. "Svjesni smo da je pred nama još posla i nastavljamo raditi na daljnjem unapređenju ponude i iskustva kupnje. Zahvaljujemo našim kupcima na povjerenju i pozivamo ih da nas nastave posjećivati. Studenac je i dalje njihova trgovina u susjedstvu, a naš je prioritet osigurati da u njoj svakodnevno mogu pronaći sve što im je potrebno", poručio je predsjednik Uprave. Iz Studenca naglašavaju kako će nastaviti obavještavati vjerovnike i javnost o svim važnim koracima u postupku, a službeni dokumenti i informacije bit će dostupni na posebnoj internetskoj stranici posvećenoj restrukturiranju.