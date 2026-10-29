Studenac stavio ključ u bravu na deset trgovina u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Evo na kojim lokacijama više ne rade

Trgovački lanac Studenac trajno je zatvorio 79 trgovina diljem Hrvatske u sklopu reorganizacije poslovanja. Zatvaranja nisu zaobišla ni Dalmaciju, gdje je s radom prestalo ukupno 19 poslovnica. Najviše ih je zatvoreno u Splitsko-dalmatinskoj županiji, čak deset, od čega pet na području Splita.

Iako je prvotno bilo najavljeno zatvaranje 104 trgovine, kompanija je nakon dodatnih analiza promijenila odluku te odlučila zadržati 25 poslovnica.

Prema informacijama koje je objavio Studenac, trgovine obuhvaćene konačnom odlukom prestale su s radom 10. listopada, dok je ažurirani popis objavljen 12. listopada.

Ovo je svih deset zatvorenih trgovina u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Na službenom popisu zatvorenih poslovnica nalazi se deset lokacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji, uključujući pet trgovina u Splitu te po jednu u Gradcu, Jesenicama, Makarskoj, Pučišćima i Zmijavcima.

Popis zatvorenih trgovina: Gradac – Obala 31 Jesenice – Poljička cesta Krilo 72 Makarska – Vukovarska 18A Pučišća – Trg Hrvatskog skupa 7 Split – Mandićeva 72 Split – Varaždinska 46 Split – Krležina 43A Split – Slavićeva 15 Split – Mažuranićevo šetalište 53A Zmijavci – Dr. Franje Tuđmana 186

U Dalmaciji zatvoreno ukupno 19 trgovina

Osim deset poslovnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Studenac je zatvorio još devet trgovina u ostalim dalmatinskim županijama.

Po tri poslovnice zatvorene su u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Na razini Hrvatske najveći broj zatvaranja zabilježen je na području Grada Zagreba, gdje je s radom prestalo 12 trgovina. Slijede Splitsko-dalmatinska i Sisačko-moslavačka županija s po deset zatvorenih poslovnica.

Prvotnim planom reorganizacije bilo je predviđeno zatvaranje 104 prodajna mjesta. Međutim, nakon dodatnog razmatranja poslovanja pojedinih trgovina kompanija je odustala od zatvaranja njih 25.

Iz Studenca su objasnili da su pritom analizirali ekonomsku održivost poslovnica, mogućnosti drukčije organizacije rada te njihovu važnost za lokalno stanovništvo.

Posebnu pozornost posvetili su trgovinama koje predstavljaju jedino prodajno mjesto u pojedinim naseljima.

Dio poslovnica na južnom Jadranu koje su izuzete iz plana zatvaranja ubuduće će poslovati sezonski.

Što će biti sa zaposlenicima?

Zatvaranje trgovina otvorilo je i pitanje radnih mjesta zaposlenika koji su dosad radili u tim poslovnicama.

Iz kompanije navode da je svim radnicima zatvorenih trgovina ponuđena mogućnost nastavka rada u drugim poslovnicama Studenca.

Također su poručili da trenutačno ne planiraju dodatna zatvaranja.

Smanjenje prodajne mreže dio je šireg restrukturiranja poslovanja Studenca, nad kojim je, prema ranije objavljenim informacijama, krajem rujna otvoren predstečajni postupak.

Nakon zatvaranja 79 poslovnica trgovački lanac ima ukupno 1190 trgovina diljem Hrvatske.

Konačan popis zatvorenih poslovnica objavljen je na službenoj internetskoj stranici Studenca.