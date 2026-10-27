STUDENAC REŽE TROŠKOVE I RADNA MJESTA U administraciji ukinuto 185 pozicija, u logistici 348, zatvaraju se i trgovine

Trgovački lanac Studenac, koji se od kraja rujna nalazi u predstečajnom postupku, provodi opsežno restrukturiranje poslovanja. Zatvaraju se trgovine koje ne ostvaruju zadovoljavajuće rezultate, smanjuje broj radnih mjesta i mijenja način opskrbe poslovnica. Uprava očekuje da će poduzete mjere donijeti desetke milijuna eura ušteda, no još nije poznato koliko će zaposlenika na kraju ostati bez posla.

Predsjednik Uprave Teo Vujčić u utorak je predstavio dosadašnje rezultate reorganizacije, prema kojima bi kompanija na godišnjoj razini trebala smanjiti troškove za približno 33 milijuna eura. Od 2027. godine očekuje se još veći učinak, odnosno ukupno 41 milijun eura godišnjih ušteda.

Ukidaju se stotine radnih mjesta

Jedna od najopsežnijih promjena odnosi se na broj zaposlenih. U administrativnom dijelu poslovanja, uključujući rukovodeće pozicije, ukinuto je 185 radnih mjesta, što predstavlja gotovo 40 posto dosadašnjeg broja.

Još veći rezovi provedeni su u logistici, gdje je broj radnih mjesta smanjen za 348. Nakon reorganizacije u tom bi segmentu trebalo ostati 181 radno mjesto.

Promjene su zahvatile i trgovine te veleprodaju, u kojima je obuhvaćeno ukupno 380 radnih mjesta.

Iz kompanije ističu da zatvaranje pojedinih poslovnica ne znači nužno i otkaz za sve njihove zaposlenike. Većina radnika iz zatvorenih trgovina, prema njihovim navodima, nastavlja raditi u drugim poslovnicama u blizini.

Za dio zaposlenih u logistici razmatraju se mogućnosti prelaska u druge logističke tvrtke ili nastavka rada preko agencija za zapošljavanje, dok bi neki mogli dobiti posao u Studenčevoj maloprodajnoj mreži.

Ipak, konačan broj zaposlenika koji će ostati bez radnog mjesta još nije utvrđen. Postupak određivanja viška radnika i pronalaženja mogućnosti njihova zbrinjavanja i dalje traje.

Mijenja se način dostave robe, zatvaraju neprofitabilne trgovine

Najveći financijski učinak Uprava očekuje od promjena u logistici. Samo na tom području planiraju se godišnje uštede od 16,3 milijuna eura.

Studenac pritom mijenja dosadašnji model distribucije robe. Umjesto daljnjeg usmjeravanja isporuka preko vlastitih skladišta, veći dio proizvoda ubuduće će dolaziti izravno od dobavljača u trgovine.

Prema novom modelu, dobavljači bi trebali izravno isporučivati 75 posto robe, dok će preostalih 25 posto prolaziti kroz skladišni sustav kompanije.

Dodatnih sedam milijuna eura godišnje planira se uštedjeti smanjenjem broja zaposlenih u središnjici. Zatvaranje neprofitabilnih trgovina trebalo bi donijeti tri milijuna eura ušteda, a smanjenje voznog parka još dva milijuna.

Ostale mjere racionalizacije trebale bi smanjiti troškove za dodatnih pet milijuna eura godišnje.

U sklopu reorganizacije Studenac je odlučio ukinuti i veleprodaju kao zasebnu poslovnu djelatnost.

Uprava najavljuje i strožu kontrolu inventurnih manjkova te smanjenje količine robe koja se otpisuje. Od tih mjera očekuje se dodatnih osam milijuna eura godišnjih ušteda, čime bi ukupni učinak restrukturiranja od 2027. trebao dosegnuti 41 milijun eura.

Financijska neizvjesnost još traje

Premda Uprava očekuje znatno smanjenje troškova, budućnost kompanije ovisit će i o dogovoru s vjerovnicima te osiguravanju novih izvora financiranja.

Studenac trenutačno pregovara sa zajmodavcima i potencijalnim investitorima, a prve nove financijske priljeve očekuje u prosincu ove godine.

Dogovor o potpunom refinanciranju postojećih obveza i postizanju sporazuma s vjerovnicima planiran je za razdoblje od veljače do travnja 2027. godine.

„Sada je ključno da taj operativni zaokret prati financijsko rješenje. Razgovori sa zajmodavcima i potencijalnim investitorima daju nam osnovu za očekivanje prvih novih sredstava u prosincu. Jednako nam je važno postići održiv dogovor s dobavljačima, s ciljem da ponovno uspostavimo stabilan, dugoročan poslovni odnos“, poručio je predsjednik Uprave Teo Vujčić.

Financijske poteškoće već su se odrazile i na opskrbu trgovina, zbog čega kompanija s dobavljačima pokušava dogovoriti redovitije isporuke. Među prioritetima je ponovno osiguravanje dovoljne količine osnovnih proizvoda na policama.

Pred Studencem je sada i izrada cjelovitog plana restrukturiranja koji će biti predstavljen vjerovnicima. Oni će o predloženom rješenju odlučivati u sklopu predstečajnog postupka.

Hoće li najavljene uštede i novo financiranje biti dovoljni za stabilizaciju poslovanja, tek će se pokazati.