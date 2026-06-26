Struja pod opterećenjem kakvo nismo vidjeli: Hrvatima klime ne staju, prijeti li kolaps sustava?

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Toplinski val povećava potrošnju električne energije, a Hrvatska je među zemljama u kojima ona tijekom ekstremnih vrućina najviše raste. Iako iz HOPS-a poručuju da je sustav zasad stabilan, stručnjaci upozoravaju da ekstremne temperature, oluje i starost dijela mreže mogu izazvati ozbiljnije poremećaje.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Koliko trenutačno trošimo i može li sustav izdržati vrhunac turističke sezone, provjerila je reporterka N1 televizije Katarina Plantak.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Građani ne štede

Klima-uređaji, ventilatori i hladnjaci ovih dana rade pojačano. Dok se Hrvatska suočava s visokim temperaturama, građani pokušavaju pronaći svaki mogući način da se rashlade, neovisno o tome koliko će to povećati njihove račune za električnu energiju.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

„Umirem od vrućine. Nemam klimu, imam tri ventilatora i radili su do četiri ujutro. Nije mi važno što se troši više struje, važno je da me malo rashlade”, kaže jedna građanka.

Drugi priznaju da klima-uređaje pale prema potrebi, bez obzira na to je li električna energija u tom trenutku jeftinija ili skuplja.

Potrošnja tijekom vrućina raste gotovo 18 posto

Takve navike odražavaju se i na potrošnju električne energije. Prema istraživanju tvrtke Compare the Market, Hrvatska je četvrta u Europi, a šesta u svijetu po rastu potrošnje struje tijekom ekstremnih vrućina.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

„Time smo se izjednačili s vjetrom. Upravo kada je zbog visokih temperatura povećana potrošnja energije za klima-uređaje, povećana je i proizvodnja energije u solarnim elektranama. Potrošnja i proizvodnja prate se gotovo istodobno”, rekao je Bukovac za N1 televiziju.

Potrošnja zasad daleko od povijesnog rekorda

Unatoč toplinskom valu, podaci Hrvatskog operatora prijenosnog sustava pokazuju da trenutačno nema većih odstupanja od uobičajene potrošnje za ovo doba godine.

Opterećenje elektroenergetskog sustava posljednjih se dana kreće između 2300 i 2400 megavata. To je i dalje znatno manje od povijesnog maksimuma od 3341 megavata, koji je zabilježen 16. srpnja 2024. godine u 20 sati.

Potrošnja električne energije najviše raste u večernjim satima, između 20 i 22 sata, dok se drugi vrhunac bilježi između podneva i 15 sati.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Iz HOPS-a poručuju da je prijenosna mreža na uobičajeno visokoj razini raspoloživosti te da se problemi u opskrbi ne očekuju.

Opterećenje elektroenergetskog sustava posljednjih se dana kreće između 2300 i 2400 megavata. To je i dalje znatno manje od povijesnog maksimuma od 3341 megavata, koji je zabilježen 16. srpnja 2024. godine u 20 sati.

Potrošnja električne energije najviše raste u večernjim satima, između 20 i 22 sata, dok se drugi vrhunac bilježi između podneva i 15 sati.

Iz HOPS-a poručuju da je prijenosna mreža na uobičajeno visokoj razini raspoloživosti te da se problemi u opskrbi ne očekuju.

„Hrvatska elektroenergetska mreža je solidna, ali oko 50 posto mreže prešlo je 40 godina životnog vijeka. Slično je i u ostatku Europe. Sustav je trenutačno stabilan, ali ulazak sve većeg broja obnovljivih izvora donosi nova opterećenja, zbog čega su nam potrebne reverzibilne hidroelektrane i baterijski spremnici”, rekao je Jakšić.

Pravi test tek slijedi

Aktualni toplinski val nije srušio rekord u potrošnji električne energije, no vrhunac ljeta i turističke sezone tek dolazi. S porastom broja turista i novim razdobljima ekstremnih vrućina rast će i broj uključenih klima-uređaja, ventilatora i drugih električnih uređaja. Ali scenarije kakve gledamo u državama zapadne Europe koje su danima bez struje, u Hrvatsoj se čini se neće dogoditi.