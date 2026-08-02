Stručnjakinja o osvetničkom filicidu u Zagorju: 'Nije ovo pomračenje uma'

Dan nakon stravične tragedije s troje poginulih u Zagorju stižu novi, strašni detalji. Iz policije su izvijestili da je u kući namjerno zapaljeno nekoliko prostorija, a neslužbeno se sumnja da je otac ubio dvoje djece pa sebe.

Zapaljeni lampaši ispred kuće u kojoj je došlo do nezapamćene tragedije. Nakon dojave o požaru, jučer nešto poslije 7 sati, u kući su bez znakova života pronađene tri osobe - otac i dvoje djece. Susjedi vidno potreseni, jedva nam govore.

"Tužno, jako tužno i jako smo šokirani", kaže jedna susjeda, druga dodaje:

"Čujte, nikome nije lako i drago čuti tako nešto, nažalost". Što se točno dogodilo, službene informacije i dalje su šture, piše Net.hr.

Pronađena tijela djece

Iz policije su izvijestili da su prilikom očevida na katu obiteljske kuće pronađena tijela dvije maloljetne osobe i 46-godišnjaka. Također je utvrđeno kako je u prostorijama kuće zapaljena vatra koja je izazvala požar.

Neslužbeno doznajemo, otac je ubio svoju djecu, a potom i sebe. Kakav će zločin napraviti nagovijestio je na društvenim mrežama u uznemirujućoj poruci. Doznajemo i da ubojstvo nije počinjeno vatrenim oružjem. Iako su susjedi svjedočili da su čuli eksploziju i pucnjavu, zvuk je to bio popucalih prozorskih stakla uslijed vatre. Potvrđeno nam je i da obitelj nije bila pod nadzorom Zavoda za socijalni rad, a nikakve ranije prijave nije imala ni policija.

"Nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi niti je obitelj bila pod bilo kakvim kontaktom da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi", rekao je ministar Alen Ružić. Izrazio je žaljenje i poručio da će majci stradale djece i užim članovima obitelji biti pružena pomoć.

"Stojimo na raspolaganju, naši interventni timovi, kao i uvijek izlaze - od materijalne pomoći pa do psihosocijalne, mi smo tu spremni. Evo, zaista sam i kao ministar i kao osoba, ne mogu sakriti svoju potresenost", dodao je.

Izvješena crna zastava i na školi u kojoj je poginula djevojčica tek završila osmi razred. Tuga i u srednjoj školi koju je pohađao njezin brat. Učenicima je na raspolaganju školski psiholog, a bude li potrebe stići će i krizni tim Ministarstva obrazovanja. Ukoliko se utvrdi da je otac ubio svoju djecu, stručnjaci ističu - riječ je o osvetničkom filicidu.

'Ovdje se radi o muškarcu koji nije mogao podnijeti da gubi kontrolu'

"Ovo je priča o muškarcu koji je odlučio uzeti živote svoje djece u svoje ruke kako bi kaznio svoju suprugu. Mi ne smijemo se svoditi na to da razgovaramo o tome što je ona možda napravila, što se nažalost trenutačno događa na društvenim mrežama, kako bi njega naljutila. Ovdje se radi o muškarcu koji nije mogao podnijeti da gubi kontrolu nad svojom suprugom", objasnila je Anita Lauri Korajlija, profesorica psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Srećom, ovakvi su slučajevi, ističu, rijetki, ali nužno je razvijati sustav u kojem je nasilje u obitelji neprihvatljio.

"Ovo je vrlo planirano ubojstvo, nema tu nikakvog pomračenja uma, najčešće se radi o vrlo planiranim ubojstvima kada muškarac iz nekog razloga odluči kazniti ženu. Da bi to prevenirali, trebamo razvijati društvo u kojem je nasilje u obitelji neprihvatljivo, u kojem su kazne odvraćajuće, a sustav je takav da se žene usude prijaviti nasilje i dobiju svu moguću zaštiti koju zaslužuju", dodala je Korajlija, piše Net.hr.

Očevid je preuzelo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo. Točan uzrok smrti znat će se nakon obdukcije tijela, a općina je već najavila proglašenje Dana žalosti.