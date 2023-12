STRUČNJAK ZA MALOPRODAJU "Zaboravljaju se proizvođači i dobavljači koji su u sjeni hajke na trgovce"

Trgovci rade i danas za sve koji su blagdansku kupnju ostavili za Badnjak. Blagdanska je košarica, prema izračunu sindikata, ovog Božića skuplja za 21 posto, no procjena je da će ovogodišnja blagdanska potrošnja biti 10-ak posto veća nego lani.

Slobodan Školnik, stručnjak za maloprodaju, rekao je za HRT da će blagdanska potrošnja biti veća što je jednim dijelom i zbog inflacije koja je najveća u posljednjih 10-ak godina.

Kaže kako postoje razlozi zašto su trgovci na meti onih koji govore da su trgovci jedini krivci cijena koje imamo u trgovinama.

- Trgovac je zadnji u nabavnom lancu s kojim se susreće potrošač. Tu se zaboravljaju proizvođači, dobavljači koji su ostali u sjeni hajke na trgovce, naglasio je.

Dodaje kako je trgovina niskoprofitna djelatnost te kako su profitne stope 2-3 posto.

- Ukupna dobit 10 najvećih trgovačkih lanaca u prošloj godini iznosila je otprilike koliko su „dečki ukrali plina u jednom danu u INA-i”, rekao je Školnik.

Ističe kako je za to radilo oko 200 tisuća ljudi.

Navike građana nisu se promijenile

- Zadnjih se sedam godina ništa se nije mijenjalo u marži trgovaca. 80 posto zarađenog ide dobavljačima, 5 posto ide radnicima, 8 posto državi, 2,5 posto vlasnicima trgovačkih lanaca, naglasio je.

Školnik ističe da su pojedini proizvodi u Hrvatskoj skuplji nego u nekim zemljama EU-a zato što je Hrvatska mala i ima malo tržište. Kako kaže, u malim su zemljama dobavni lanci manje efikasni nego u velikim zemljama, piše HRT.

- Drugi je efekt cijena koliko je skupo poslovanje u zemlji. Naša je Vlada predvidjela za iduću godinu rashodovnu stranu proračuna od 33 milijarde eura. To je 8 tisuća 600 eura po glavi stanovnika. Sve to dolazi iz gospodarstva. U Hrvatskoj je gospodarstvo opterećeno poreznim i parafiskalnim nametima više nego u mnogim zemljama pa se i to mora ugraditi u cijene proizvoda, istaknuo je Školnik.

Naglašava kako se navike građana unatoč svemu nisu promijenile.

Na pitanje je li COVID utjecao na povećanu online prodaju, Školnik kaže da će ona rasti, ali nikada neće prijeći 50-60 posto udjela u ukupnoj trgovini.

- Euro je donio u Hrvatsku potpunu usporedivost s cijenama u EU-u, kazao je.

Školnik kaže da su u Hrvatskoj veće cijene u odnosu na EU u sektorima gdje se država miješa u trošarine, ali i PDV.