Stručnjak otkriva: 'Ovo je siguran znak da je vaš pametni telefon hakiran'

Stručnjak za kibernetičku sigurnost upozorio je na problem s pametnim telefonom koji bi mogao ukazivati na to da vam je telefon hakiran. Činjenica je da danas gotovo cijeli život vodimo putem mobitela – od komunikacije preko društvenih mreža, do poslovne e-pošte i upravljanja financijama. Nažalost, upravo ta ovisnost o bčini nas ranjivima na prevarante koji žele isprazniti naše račune na sve moguće načine, piše UNILAD.

Dovoljan je jedan poziv koji izaziva tjeskobu ili poruka o kazni za cestarinu da vaš novac nestane. Prema jednom istraživanju, čak 53,35 milijuna građana SAD-a bilo je žrtvom kibernetičkog kriminala u prvoj polovici 2022. godine. U Velikoj Britaniji istraživanje je pokazalo da je 41 posto potrošača doživjelo mobilne prijevare, zlonamjerni softver ili kibernetičke napade – izravno ili posredno. Unatoč rastućoj svijesti o sofisticiranim taktikama prevara, i dalje možemo postati žrtve – ponekad bez da to uopće primijetimo, prenosi Večernji list.

Stručnjak za kibernetičku sigurnost Akash Mahajan, osnivač i direktor tvrtke Kloudle, ističe najsigurniji znak da vam je pametni telefon kompromitiran: neočekivano brzo pražnjenje baterije. 'Za razliku od računala, pametni telefoni rijetko pokazuju očite znakove kompromitiranosti dok već nije nastala značajna šteta', pojašnjava Mahajan. Ako vam se baterija počne brže trošiti nego inače, to bi mogao biti razlog za zabrinutost. 'Pražnjenje baterije jedno je od rijetkih ranih upozorenja koja su dostupna prosječnim korisnicima', kaže Mahajan.

Naime, zlonamjerni softver često radi tiho u pozadini – šalje vaše podatke na udaljene servere, prati vaše aktivnosti ili koristi procesorsku snagu vašeg uređaja – što sve troši dodatnu energiju. 'Ako vam se potpuno napunjen mobitel iznenada počne prazniti znatno brže, bez promjena u načinu korištenja, to je snažan znak da u pozadini radi zlonamjerni softver', upozorava Mahajan. Za korisnike koji posumnjaju da im je uređaj hakiran, Mahajan preporučuje pet hitnih koraka.

Odmah se odspojite s mreža: Uključite način rada u zrakoplovu i isključite Wi-Fi i Bluetooth. To prekida vezu između uređaja i potencijalnih hakera.

Pokrenite sigurnosno skeniranje: Preuzmite pouzdanu aplikaciju za mobilnu sigurnost iz službene trgovine (Google Play ili Apple App Store) i obavite potpuni pregled sustava.

Promijenite sve važne lozinke: Pomoću drugog, sigurnog uređaja promijenite lozinke za e-poštu, bankovne aplikacije, društvene mreže i druge važne servise. Koristite jake, jedinstvene lozinke i omogućite dvofaktorsku autentifikaciju.

Ažurirajte i očistite uređaj: Ažurirajte operativni sustav na najnoviju verziju jer ona često sadrži sigurnosne zakrpe. Uklonite sumnjive aplikacije i opozovite nepotrebna dopuštenja, osobito ona koja pristupaju kontaktima, kameri i lokaciji.

Prijavite incident: Ozbiljne slučajeve kibernetičkog kriminala prijavite nadležnim tijelima. Za financijske prijevare odmah kontaktirajte svoju banku, koja će primijeniti posebne protokole.