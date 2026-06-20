Stručnjak otkrio zašto toliko rastu cijene nekretnina u Hrvatskoj

Iako pada prodaja kuća, stanova i zemljišta, cijene oglašenih nekretnina i dalje rastu, a podatkovni znanstvenik Nikola Strahija otkriva zašto.

Podatkovni znanstvenik Nikola Strahija, hrvatskoj javnosti poznat po izračunu ukidanja i spajanja 430 financijski neodrživih općina koje bi donijelo goleme uštede, pokrenuo je portal nekretnine.gradim.hr – sveobuhvatan i detaljan portal koji analizira kretanje cijena nekretnina u Hrvatskoj na temelju oglašenih cijena po županijama, općinama i gradovima, a sve kako bi hrvatskoj javnosti poručio da su agencije za nekretnine najveći pokretači rasta cijena kuća, stanova i zemljišta u Hrvatskoj.

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Pad prodaje

Iz podatka objavljenih na portalu, a koji prate kretanje oglasa i cijena nekretnina od rujna 2024. godine, od kada se podaci preuzimaju na dnevnoj bazi, vidljivo je da je cijena četvornog metra nekretnina koje oglašavaju agencije u prosjeku za 1,7 posto veća nego kad nekretninu oglašava vlasnik, odnosno medijalna cijena četvornog metra kod prodavatelja iznosi 3.777 eura, a za istu nekretninu kod agencija 3.862 eura, piše novinar Novog lista Dražen Katalinić.

No, kod ukupne prodajne cijene nekretnine, razlika između prvotne i agencijske cijene je enormna.Tako je, primjerice, cijena građevinskog zemljišta u Njivicama, koje je vlasnik prodavao za 1,4 milijuna eura, od listopada prošle godine do danas zahvaljujući agencijskim oglasima porasla na 1,8 milijuna eura dok je cijenu građevinskog zemljišta u Fužinama čak pet različitih agencija povećalo s prvotnih 14 tisuća eura na čak 133.300 eura!

To se događa zbog toga što privatni oglašivač ponudi nekretninu po jednoj cijeni, a isti oglas bude dupliciran od strane agencija po višoj cijeni zbog čega cijena originalnog oglasa poraste, kao i cijena u oglasima u bliskom susjedstvu, kaže Strahija i dodaje da je riječ o domino efektu, a ne nužno prodaji u kojoj bi ponuda pratila rast potražnje, nego oglašena cijena.

Podsjeća da su i službene statistike prikazale pad prodaje nekretnina u Hrvatskoj iako raste broj aktivnih oglasa.

Strahija stoga napominje da je agencijama za nekretnine stoga u interesu »hype« koji je nastao oko tobožnje ogromne potražnje za nekretninama jer to gura cijene prema gore, kao i kopiranje oglasa.

No, podaci o prodaji nekretnina pokazuju da potražnja i nije tolika kakvom je agencije predstavljaju.

"U Hrvatskoj je registrirano 1.400 do 1.500 agencija za nekretnine te više od 5.000 licenciranih agenata, bez popratnog osoblja. Uzevši u obzir službene brojke Ekonomskog instituta dolazimo do podatka da je to svega 59 prodanih nekretnina po agenciji kroz godinu dana, tj. 17 nekretnina po agentu kroz godinu dana", navodi Strahija.

Uočene anomalije

Osim kretanja oglašenih cijena nekretnina, portal nekretnine.gradim.hr daje pregled anomalija uočenih kod oglašavanja nekretnina, kao što su dupliciranje oglasa za jednu te istu nekretninu, koje je primjetno od početka 2025., ili prenamjena nekretnine iz prodaje u najam i obratno bez znanja vlasnika, a takvih je anomalija uočeno kod više od 13 tisuća oglasa.

Tako se, primjerice, kategorija iz oglasa "kuća prodaja" kod agencija prebacuje u kategoriju "stanovi najam"; ili "stanovi prodaja" u "prodaja nekretnina za odmor"; ili "stanovi najam" u "najam poslovnih prostora", a nije rijedak slučaj da originalnu kategoriju koju oglašava vlasnik poput "zemljišta prodaja" agencije prebacuju u kategoriju "stanovi prodaja", ili "stanovi najam" u "kuće prodaja" i sl, a portal donosi cijeli popis upravo takvih anomalija u oglasima za svaku tako oglašenu nekretninu pa prodavatelji vrlo jednostavno mogu provjeriti u kakvom "statusu" im agencije prodaju nekretnine.

Uz to, često se kategorija »kuća prodaja« prebacuje u "kuća najam" za potrebe smještaja stranih radnika kako bi se maksimizirao profit, napominje Strahija i dodaje da se ostale anomalije vide u tome da su izmjene u oglasima napravljene od strane različitih oglasivača za istu nekretninu.

"Kuća koja je na prodaju se stavi na oglas i za prodaju i za najam. Stan koji je za najam se stavi i za najam i za prodaju. Ostale anomalije tiču se veće vidljivosti oglasa jer se ne prodaju – smanjuje se cijena s 300.000 eura na 1 euro jer se oglasi za nekretnine s niskim cijenama prikazuju na prvoj stranici oglasnika ako su rezultati sortirani uzlazno po iznosu – bit će prikazana nekretnina iznosa 1 euro prije nego nekretnina iznosa 300.000 eura", pojašnjava Strahija.

Naravno, kad kupac stupi u kontakt s agencijom, nekretnina ima sasvim drugu cijenu.

Zbog napuhanih cijena nekretnina građani ne mogu kupiti stan po željenoj kvadraturi jer im banke zbog postrožavanja uvjeta kreditiranja ne odobravaju toliko velike kredite, nego manje iznose, pa su građani zbog toga primorani kupovati stanove s manjom kvadraturom, odnosno ne mogu dobiti kredit za cijene koje oglašavaju agencije jer su nerealno visoke, podsjeća Strahija i pri tom navodi kako se agencije za nekretnine ponašaju u praksi.

Potpiši i čekaj

"Čim objavite oglas, od agencija za nekretnine ćete odmah dobiti telefonski poziv u kojem vas obavještavaju da već imaju kupca koji nestrpljivo čeka da je kupi, odnosno reći će vam svašta samo da potpišete ugovor s njima i obvežete se dati im proviziju, a onda agencije s vašim oglasom i cijenom rade što ih je volja", navodi Strahija i dodaje da se zbog prenapuhanih cijena brojne kuće, stanovi i zemljišta godinama bezuspješno pokušavaju prodati.

Da s rastom cijena nekretnina u Hrvatskoj nešto nije u redu možda najbolje oslikava podatak da je ukupna vrijednost svih oglasa za nekretnine jednaka hrvatskom BDP-u, a ako se tome pribroje i duplicirani oglasi za istu nekretninu, ukupna vrijednost oglašenih nekretnina iznosila bi čak 130 milijardi eura, upozorava Strahija.

Prema podacima portala nekretninu-gradim.hr, trenutna oglašena medijalna cijena četvornog metra u Hrvatskoj košta 4008 eura i za 0,2 posto je manja nego u svibnju, aktivnih je oglasa gotovo 115 tisuća, a prosječno vrijeme trajanja oglasa je 290 dana.

Prosječna cijena četvornog metra kuće je 2878 eura i skuplja je za 0,4 posto nego mjesec ranije, a trenutno je aktivno više od 79 tisuća oglasa uz prosječno trajanje oglasa od 415 dana, dok je medijalna cijena zemljišta 207 eura, u odnosu na svibanj manja je za 2,7 posto, a prosječno vrijeme oglašavanja je 392 dana.

Dubrovnik najskuplji, slijede Split i Rijeka

Najveću oglašenu medijalnu cijenu četvornog metra stana, od 4.685 eura, bilježi Dubrovačko-neretvanska županija, a po cijeni »kvadrata« slijede je Splitsko-dalmatinska (4.340 eura) i Primorsko-goranska županija (4.168 eura), dok oglašenu cijenu četvornog metra veću od 4.000 eura bilježi i Grad Zagreb (4.110 eura).

Medijalna cijena oglašenog »kvadrata« u Istri iznosi 3.895 eura, u Zadarskoj županiji 3.773 eura, a u Osječko-baranjskoj 2.670 eura. Najniža medijalna cijena »kvadrata« stana u oglasnicima zabilježena je u Požeško-slavonskoj županiji od 1.801 euro.