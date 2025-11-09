Stručnjaci o rastu ekstremizma: "Domovinski rat nije alibi za nasilje"

Što se događa? Je li u porastu ekstremizam u društvu, raste li u Hrvatskoj govor mržnje? O tome su u HTV-ovoj emisiji "Studio 4" govorili profesor Zdravko Kedžo sa Sveučilišta u Dubrovniku i Mario Aunedi Medek, predsjednik Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Nekoliko desetaka maskiranih napadača spriječilo je otvorenje Dana srpske kulture u Splitu početkom tjedna. Nekoliko dana poslije - 50-ak maskiranih muškaraca odjevenih u crno došlo je pred Srpski kulturni centar u središtu Zagreba uoči otvorenja izložbe. Dok se eventualna protupravna ponašanja u zagrebačkom slučaju istražuju, onaj u Splitu završio je određivanjem jednomjesečnog istražnog zatvora za devet muškaraca. A zbog toga je jučer u Splitu održan prosvjed Torcide, među ostalim, i zato što je zatvoren hrvatski branitelj.

Nesuočavanje s prošlošću ima posljedice danas

- Ništa nije počelo ni jučer, ni prekjučer, ni s Torcidom ni s maskiranim ljudima. Nisam siguran čak ni da oni koji proizvode ekscese su sami za to krivi, ja mislim da je puno aktera na društvenoj i političkoj sceni koji su za to odgovorni, ali cijela priča počinje od toga što vi 80 ili 40 godina, da se sad ne počnemo baviti 45. pa dalje, mi danas ne bismo bili ovdje gdje jesmo. Sve što ste gurnuli sa strane nikad ne izgovorili i ne suočili se s tim, to će vas sustići kad-tad, neki će to zloupotrebljavati na sceni protestirajući, neki će od toga možda imati političku korist, ali je činjenica da se vi s time niste suočili, rekao je Kedžo.

Dodao je da su saveznici nakon Drugog svjetskog rata građane Njemačke odveli u koncentracijske logore kako bi se odmah suočili s onim što je učinjeno, piše HRT.

Aunedi Medek: Radikalizirani diskurs stvara posljedice

Aunedi Medek rekao je da je na konferenciji u Splitu tema bila komunikacija na prvoj crti, a među govornicima su bili gosti iz Srbije, bivši predsjednik Boris Tadić, studenti prosvjednici iz Srbije.

Istaknuo je kako o svim temama, pa i onima najtežima, najsloženijima i koje najviše polariziraju društvo, treba i moguće je razgovarati te da što je polarizacija veća, o njima treba još više komunicirati.

- Što je više radikaliziran javni diskurs, to ima više posljedica na čimbenike u društvu, osobito na mlade, rekao je.

Odgovornost javnog prostora i medija

U vezi s govorom mržnje, Kedžo je naglasio da je on neprihvatljiv te apelirao na sve u javnom prostoru da paze što govore. Smatra da i novinari i mediji snose odgovornost, jer se isti događaj u različitim medijima često prikazuje kao dvije različite istine.

– Sloboda govora jest demokratski benefit, ali nije beskonačna, ni bezgranična, ni apsolutna. Moja sloboda završava onog trenutka kad počne ugrožavati vašu, rekao je Kedžo.

Podsjetio je i da ne znači isto iznositi stav i pri tome se zamaskirati jer je to, kaže, oksimoron.

Aunedi Medek rekao je da ljudi imaju pravo prosvjedovati, ali i da su zakoni, policija i represivni aparat se prema jednaki te da to svi moraju razumjeti i prihvatiti.

Naglašava kako je za društvene probleme uvijek najodgovorniji politički život, i vladajući i ljevica, a svi koji sudjeluju u javnim raspravama suodgovorni su.

Kedžo smatra da hrvatska medijska scena ne razgovara o tome tko su akteri - publika i koje su naše vrijednosti.

Razumije potrebu medija da se bude klikan, gledan, čitan no kaže - odgovornost tu izostaje.

- Često su neodgovorno plasirane izjave političara ono što zapali vatru, mogli bi i oni poraditi na odgovornosti za javno izgovorenu riječ, rekao je.

Koncerti i simboli ne mogu biti alibi

Aunedi Medek ocijenio je da je koncert Marka Perkovića Thompsona ohrabrio događaje poput onoga u Splitu.

– Pijetet prema Domovinskom ratu ne može biti alibi za neprimjerene postupke, rekao je.

Kedžo se ne slaže s time da je spomenuti koncert imao ikakvog utjecaja te smatra da su uzroci dublji – u godinama neizgovorenih i potisnutih tema.

Vrijednosti i dijalog s mladima

- Prilično je izokrenuta ljestvica vrijednosti, ističe.

- Što su razlike i početne postavke veće, što su akteri udaljeni u svojim početnim stavovima, to je potrebno više razgovora i više komunikacije, kaže Aunedi Medek.

- Ovo grebanje po površini iz interesnih pozicija u kojim politički akteri snose odgovornost, mediji jednako tako, mora prestati. Idemo se makar potruditi da promijenimo neke vrijednosti u društvu u kojima smo jako zapeli. Razgovarajmo. Ta poruka posebno upućena mladim ljudima. Pokušajmo o tome razgovarati i pokušajmo uvjeriti mlade da neke vrijednosti žive i da vrijede, da to nisu samo klikovi, rekao je Kedžo.