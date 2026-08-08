Strožanac u znaku klapske pisme: U utorak 23. Smotra klapa ispred crkve Gospe u Siti

Ljubitelji klapske pisme u utorak, 11. kolovoza, s početkom u 21 sat, dolaze na svoje jer se u Strožancu, ispred crkve Gospe u Siti, održava 23. Smotra klapa. Manifestacija se organizira u sklopu programa Kulturno ljeto / Summer of culture, a ulaz je slobodan.

Bogati program klapske večeri

Publiku u Strožancu očekuje večer ispunjena tradicijskom pjesmom i mediteranskim ugođajem. Na ovogodišnjoj smotri nastupaju Klapa Praska, Klapa Na kantunu, Klapa Kurjože, Klapa Caspera, Klapa Tamarin, Klapa Orca, Klapa Elektrodalmacija, Dječja klapa Bepo i Klapa Batuda.

Organizatori pozivaju posjetitelje

Organizatori događaja su Općina Podstrana, Turistička zajednica Općine Podstrana i Ogranak Matice hrvatske u Podstrani. Svi koji vole klapsku pjesmu i ljetne kulturne programe pozvani su da u utorak navečer dođu u Strožanac i uživaju u još jednoj večeri dalmatinske glazbene tradicije.