Strijelac Šutalo prokomentirao utakmicu: "Na treneru je da odluči tko će igrati, a na nama da damo sve od sebe"

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Gorice na Poljudu u okviru 12. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli visokom pobjedom od 5:0. U strijelce su se upisali Huram u 22. minuti, Bamba u 33., Martin u 38. i 50. minuti te Šutalo u 70. minuti.



Utakmicu je prokomentirao strijelac Hajduka Anđelo Šutalo odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Visoka pobjeda, dobro smo se pripremili za utakmicu, rezultat je to pokazao.

Dobro ste reagirali kod pogotka?

Drago mi je zbog prvijenca, nadam se da će ih biti još.

Hajduk izgleda moćno. Pobjeda nije došla u pitanje nijednom?

Gorica je jako dobra ekipa, njihova pozicija na tablici u Ligi to ne pokazuje. Mi smo odigrali smo mušku, odličnu utakmicu i pobijedili.

Bilo je puno promjena. Svi novi igrači su opravdali povjerenje.

Cijeli roster treba biti spreman, svi moramo biti spremni, igramo puno utakmica. Na treneru je da odluči tko će igrati, a na nama da damo sve od sebe.

Slijedi Gibraltar.

Idemo i tamo po nova tri boda.

Posljednja utakmica polusezone je protiv Dinama. Hoće li Hajduk biti prvi na tablici tada i razmišljate li o njoj?

Idemo utakmicu po utakmicu, a o njoj ne mislim, to će pokazati vrijeme, idemo korak po korak.

Je li Vam smeta što ste njihov bivši igrač?

Fokusiran sam na sebe i kako mogu pomoći ekipi.

Kakav je bio listopad i kakav će biti studeni?

Nadam se da ćemo imati sve pobjede, bez izgubljenih i neriješenih utakmica. Dobro igramo, imamo svega tri poraza ove sezone. Ekipa super radi i vrijeme je pored nama.

Što trener kaže?

Zadovoljan je, kada je ekipa super i akda dobro kotira u Europi, nema razloga za nezadovoljstvo.

Kako ste zadovoljni svojim statusom?

Prezadovoljan sam sobom, ekipom i svime.

Kakva je atmosfera u svlačionici, je li Stipica predvodnik svega?

Atmosfera je odlična, a Stipica je naravno predvodnik toga.

Možete li imati 3 od 3 u Europi i protiv Lincona?

Zašto ne? Vjerujemo u to i vjerujem da ćemo to pokazati.

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