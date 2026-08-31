Strijelac Šotiček nakon prvijenca: "Kada igrate u velikom klubu, očekuje se da igrate svaka tri dana"

Hajduk je danas s početkom od 18:30 sati igrao protiv Lokomotive na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a, a Splićani su upisali pobjedu od 2:0 slavivši golovima Šege iz 16. minute te Šotičeka iz 55. minute.
Utakmicu je prokomentirao strijelac drugog pogotka i svog prvijenca u dresu Hajduka Marin Šotiček odgovaravši na novinarska pitanja.
Kako komentirate utakmicu?
Znali smo da neće biti lagano, posbeno nakon Rakowa, morali smo ući 100 % u nju i mislim da smo zalužili pobijediti sigurno više od 2:0.
Upisali ste i prvijenac protiv, možemo reći, Vaše Lokomotive...
Da, ispalo je tako kako je, ali nakon toliko šansi, drago mi je da je tako ispalo.
Jeste li umorni?
Je, ali kada igrate u velikom klubu, to se očekuje od vas, da igrate svaka tri dana i da dajete svoj maskimum.
Je li sada lakše?
Je, idemo u utakmicu s puno više samopouzdanja.
Imate tri pobjede u nizu...
Da, puno nam znači, svaka je pobjeda bitna, puno nam znači za samopouzdanje i sa svakom pobjedom ulazimo lakše u iduću utakmicu.
Imate Rudeš i Belupo, može se reći da Vam se smiješe bodovi?
Pa je, ali trebamo ući 100 % u utakmicu, ne smijemo nikoga podcijeniti i idemo po svih šest bodova.
Osim pobjede, imali ste sigurno 70 najboljih minuta ove sezone?
Da, veseli me, pokušavam dati sve od sebe, danas me nagradilo i sretan sam zbog toga.
Imali ste čak 28 udaraca u okvir gola...
Da, danas smo super igrali.
Nema Pukštasa sada...
Da, on je ratnik, nedostajat će nam svima, ali eto, dat ćemo sve od sebe, trenirati i boriti se.
Kako vidite ždrijeb u KL-u?
Bit će teško, uvijek možemo to izvući ako radimo zajedno i dajemo sve od sebe.
Jeste li zadovoljni i sretni u Hajduku?
Naravno.
Tko Vam je nogometni idol?
Neymar.