Strijelac Šotiček nakon prvijenca: "Kada igrate u velikom klubu, očekuje se da igrate svaka tri dana"

Hajduk je danas s početkom od 18:30 sati igrao protiv Lokomotive na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a, a Splićani su upisali pobjedu od 2:0 slavivši golovima Šege iz 16. minute te Šotičeka iz 55. minute.

Utakmicu je prokomentirao strijelac drugog pogotka i svog prvijenca u dresu Hajduka Marin Šotiček odgovaravši na novinarska pitanja.

Kako komentirate utakmicu?

Znali smo da neće biti lagano, posbeno nakon Rakowa, morali smo ući 100 % u nju i mislim da smo zalužili pobijediti sigurno više od 2:0.

Upisali ste i prvijenac protiv, možemo reći, Vaše Lokomotive...

Da, ispalo je tako kako je, ali nakon toliko šansi, drago mi je da je tako ispalo.

Jeste li umorni?

Je, ali kada igrate u velikom klubu, to se očekuje od vas, da igrate svaka tri dana i da dajete svoj maskimum.

Je li sada lakše?

Je, idemo u utakmicu s puno više samopouzdanja.

Imate tri pobjede u nizu...

Da, puno nam znači, svaka je pobjeda bitna, puno nam znači za samopouzdanje i sa svakom pobjedom ulazimo lakše u iduću utakmicu.

Imate Rudeš i Belupo, može se reći da Vam se smiješe bodovi?

Pa je, ali trebamo ući 100 % u utakmicu, ne smijemo nikoga podcijeniti i idemo po svih šest bodova.

Osim pobjede, imali ste sigurno 70 najboljih minuta ove sezone?

Da, veseli me, pokušavam dati sve od sebe, danas me nagradilo i sretan sam zbog toga.

Imali ste čak 28 udaraca u okvir gola...

Da, danas smo super igrali.

Nema Pukštasa sada...

Da, on je ratnik, nedostajat će nam svima, ali eto, dat ćemo sve od sebe, trenirati i boriti se.

Kako vidite ždrijeb u KL-u?

Bit će teško, uvijek možemo to izvući ako radimo zajedno i dajemo sve od sebe.

Jeste li zadovoljni i sretni u Hajduku?

Naravno.

Tko Vam je nogometni idol?

Neymar.