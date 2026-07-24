STRIJELAC ŠEGO NAKON POBJEDE: "Bogu hvala na golu"

Hajduk je danas od 21 sat igrao protiv ciparskog Pafosa prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a rezultat je otišao na stranu Hajduka koji je slavio rezultatom 2:0, odnosno pogocima Šege i Melnjaka.

Svoje je viđenje susreta podijelio strijelac Hajduka Michele Šego koji je potom odgovarao na novinarska pitanja: „Bogu hvala na svemu, mislim da je bila top utakmica, da smo sve kontrolirali. Povukli smo se nakon drugog gola, trener je htio da nastavimo s presingom, svatko je dao sve od sebe. Drago mi je da smo pokazali da dišemo jedan za drugoga i da ove stvari možemo skupa napraviti.“

Jeste li očekivali slabi Pafos?

Svaki put kad mi igramo dobro, protivnik je slab, nije nikad do nas. Naravno da nije tako, igrali smo dobro, ali posao još nije gotov, hvala Bogu na pobjedi.

Kada ste zadnji put postigli gol iz slobodnog udarca?

U kadetima ili juniorima.

Što Vam je rekao Luiz?

Chelsea mi je najdraži klub, odmah iza Hajduka, njega sam gledao kada sam bio malen, pričali smo o tome i da ćemo razmijeniti dresove. On je pohvalio i loptu Melnjaka, rekao je da je prošao kao De Bruyne.

Treba potvrditi ovaj rezultat idući tjedan?

Da, imamo lekciju od prošlog tjedna. Nadam se da ćemo sačuvati taj rezultat i da smo više nešto naučili te da ćemo proći dalje.

Je li ovo najveća pobjeda Hajduka u posljednjih 10 godina i jeste li se bojali hajdučkog gola?

Ne znam što reći za pobjedu, to će reći stariji ljudi, a za pobjedu se nismo bojali, svi smo skupa patili i napadali.

Koji je bio dogovor kod slobodnjaka?

Na treningu sam to vježbao, uzeo sam par lekcija za slobodnjake, zašto to ne iskoristiti ako možemo? Bogu hvala, danas je ušlo.

Kome posvećujete gol?

Bogu hvala, njemu prvome, a onda curi i familiji i svima.

David Luiz je isto zabijao iz slobodnih udaraca…

Znamo to, nadao sam se da zadnji neće on pucati. Bogu hvala, nije i nije ušao.