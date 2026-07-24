MELNJAKOV KOMENTAR UTAKMICE "Super je čuti publiku nakon pogotka"

Hajduk je danas od 21 sat igrao protiv ciparskog Pafosa prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a rezultat je otišao na stranu Hajduka koji je slavio rezultatom 2:0, odnosno pogocima Šege i Melnjaka.

Svoje je viđenje susreta podijelio kapetan i strijelac Hajduka Dario Melnjak koji je potom odgovarao i na novinarska pitanja: „Trebamo ostati na zemlji, ovo je prvih 90, dosta smo pametni, nadam se da ćemo na Cipru biti još bolji.“

Niste pucali iz prve?

Došla je u krivom koraku, mislio sam da je netko iza mene, ali dobrih 2:0. Kao ekipa smo izdržali taj pritisak, mi smo na terenu i gestikulacijom pokušavali pokazati da se moramo dignuti, dobro smo stajali, uspjeli smo se obraniti, no šteta što nismo zabili.

Prekidali ste njihove napade svime, kartonima, prekršajima…

Da, vjerujem da smo to trebali raditi.

Mislite li da su Vas podcijenili?

Dan prije su lijepo pričali o nama, možda je to bila pila naopako, ali ne bih to rekao. Možda smo ih mi iznenadili na kraju.

Je li bilo teško igrati protiv svojih s obzirom na to da je žena Grkinja?

Ma nije, imamo neke prijatelje iz Cipra koji će biti na gostujućoj utakmici, ali ne razmišljam o tome.

Imali ste veliku podršku navijača…

Da, kao i uvijek. Super je osjećaj kada netko zabije pogodak i onda čuješ sve one zvukove iz publike. Izvrsno nešto.

Protiv Žiline ste isto imali dva gola prednosti pa je bilo čupavo?

Da, moramo igrati jako i zabiti ga prvi.

Hajduk godinama nije pobijedio u gostima, stoji li Vam to u podsvijesti.

Ne smijemo previše razmišljati o tome, moramo samo nadograditi na ovo od danas, proučit gdje su nam stvarali višak i probleme i to smanjiti i držati ih na našoj strani.

Kojim biste rezultatom bili zadovoljni na Cipru?

Prolaz.