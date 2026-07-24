MELNJAKOV KOMENTAR UTAKMICE "Super je čuti publiku nakon pogotka"

Hajduk je danas od 21 sat igrao protiv ciparskog Pafosa prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a rezultat je otišao na stranu Hajduka koji je slavio rezultatom 2:0, odnosno pogocima Šege i Melnjaka.
Svoje je viđenje susreta podijelio kapetan i strijelac Hajduka Dario Melnjak koji je potom odgovarao i na novinarska pitanja: „Trebamo ostati na zemlji, ovo je prvih 90, dosta smo pametni, nadam se da ćemo na Cipru biti još bolji.“
Niste pucali iz prve?
- Došla je u krivom koraku, mislio sam da je netko iza mene, ali dobrih 2:0. Kao ekipa smo izdržali taj pritisak, mi smo na terenu i gestikulacijom pokušavali pokazati da se moramo dignuti, dobro smo stajali, uspjeli smo se obraniti, no šteta što nismo zabili.
Prekidali ste njihove napade svime, kartonima, prekršajima…
- Da, vjerujem da smo to trebali raditi.
Mislite li da su Vas podcijenili?
- Dan prije su lijepo pričali o nama, možda je to bila pila naopako, ali ne bih to rekao. Možda smo ih mi iznenadili na kraju.
Je li bilo teško igrati protiv svojih s obzirom na to da je žena Grkinja?
- Ma nije, imamo neke prijatelje iz Cipra koji će biti na gostujućoj utakmici, ali ne razmišljam o tome.
Imali ste veliku podršku navijača…
- Da, kao i uvijek. Super je osjećaj kada netko zabije pogodak i onda čuješ sve one zvukove iz publike. Izvrsno nešto.
Protiv Žiline ste isto imali dva gola prednosti pa je bilo čupavo?
- Da, moramo igrati jako i zabiti ga prvi.
Hajduk godinama nije pobijedio u gostima, stoji li Vam to u podsvijesti.
- Ne smijemo previše razmišljati o tome, moramo samo nadograditi na ovo od danas, proučit gdje su nam stvarali višak i probleme i to smanjiti i držati ih na našoj strani.
Kojim biste rezultatom bili zadovoljni na Cipru?
- Prolaz.