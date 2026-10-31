Strijelac i asistent Huram otrkio tko mu je nogometni idol i kako je igrati s Livajom

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Gorice na Poljudu u okviru 12. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli visokom pobjedom od 5:0. U strijelce su se upisali Huram u 22. minuti, Bamba u 33., Martin u 38. i 50. minuti te Šutalo u 70. minuti.

Utakmicu je prokomentirao Hajdukov strijelac i asistent Adam Huram odgovaravši na novinarska pitanja.

Kako se osjećate?

Baš sam zadovoljan, želim dati sve od sebe, pogotovo kada krećem od prve minute.

Trener je promijenio momčad gotovo skroz?

Da, svi su spremni 100 %, klupa također.

Kako Vam je igrati s Livajom?

Gušt. To je najbolji igrač Hrvatske, gušt mi je učiti od njega.

Acapandie je dobro ubacio s desne strane?

Da, uvijek to radi, neka nastavi.

Ostavio si nekoliko igrača iza sebe kada si krenuo u napad i gol?

Tako sam se osjećao u trenutku i to je to, samo sam prošao.

Je li Vam bolje igrati na krilu ili devetci?

Krilu.

Jeste mogli očekivati ovakav razvikat nakon dolaska?

Ne, hvala treneru Garciji što me je stavljao na treninzima s prvoj momčadi još prošle sezone. Hvala njemu i trenerima iz Akademije što vjeruju u mene.

Martin je dao dva gola. Kako ga komentirate?

Da, dobar je igrač, vjerujem da će napredovati i dalje.

Koji Vam je cilj u reprezentaciji?

Zabiti što više golova u reprezentaciji Ukrajine.

Tko Vam je idol u nogometu?

Shevchenko.

Što Hajduk može napraviti u četvrtak?

Idemo pobijediti i to je to.

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