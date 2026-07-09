STRIJELAC BRAJKOVIĆ NAKON SUSRETA: "Hvala publici što su nam vjetar u leđa"

Hajduk je danas od 20 sati na Poljudu igrao protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a Bijeli u Slovačku idu s prednošću od 2:0 zahvaljujući pogocima Brajkovića i De Almeide.
Izjavu za medije nakon susreta dao je strijelac Hajduka Roko Brajković koji je zabio prvi pogodak.
Kako ste vidjeli svoj gol?
- Odigrali smo odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi, mogli smo još više, ali mislim da ćemo iduću nadoknaditi. Što se tiče gola – često na treningu radim tu lijevu nogu, i eto, vratilo se.
Trener Vas je prošle sezone prebacio s lijeve na desnu stranu i to se pokazalo kao puni pogodak?
- Da, desno mogu pokazati više eksplozivnost i brzinu. Nadam se da to pokazujem i da ću nastaviti pokazivati.
Hajduk je favorit i u drugoj utakmici…
- Je, ali to se puno puta pokazalo da to ništa ne znači, nadam se da ćemo uspjeti izdržati do kraja.
Kako je igrati s novim igračima?
- Svi su dobri, gladni, željni igre i samo će biti bolji iz utakmice u utakmicu i mislim da će biti još bolji kad se uigramo.
Čuli ste ovacije, igrate puno brže, bolje i jače?
- Publika nas nosi pljescima, vikanjem i oni su tu naš vjetar u leđa i hvala im na tome.
Imate li osjećaj da Žilina može pokazati nešto više od ovoga?
- Mi smo odigrali odličnu utakmicu, kontrolirali smo cijeli susret, siguran sam da nisu pokazali sve što imaju i da će gore pokazati još nešto.
Hoće li Vam gore biti lakše?
- Ne znam, moramo smisliti plan za to, to ćemo ostaviti stožeru, spremit ćemo se dobro, kako bude, bude i idemo po pobjedu.
Što Vam je trener rekao na kraju?
- Žao mu je što nismo zabili još koji gol, ali vjeruje u nas i vjeruje da ćemo to gore uspjeti riješiti.
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