STRIJELAC BRAJKOVIĆ NAKON SUSRETA: "Hvala publici što su nam vjetar u leđa"

Hajduk je danas od 20 sati na Poljudu igrao protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a Bijeli u Slovačku idu s prednošću od 2:0 zahvaljujući pogocima Brajkovića i De Almeide.

Izjavu za medije nakon susreta dao je strijelac Hajduka Roko Brajković koji je zabio prvi pogodak.

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Kako ste vidjeli svoj gol?

Odigrali smo odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi, mogli smo još više, ali mislim da ćemo iduću nadoknaditi. Što se tiče gola – često na treningu radim tu lijevu nogu, i eto, vratilo se.

Trener Vas je prošle sezone prebacio s lijeve na desnu stranu i to se pokazalo kao puni pogodak?

Da, desno mogu pokazati više eksplozivnost i brzinu. Nadam se da to pokazujem i da ću nastaviti pokazivati.

Hajduk je favorit i u drugoj utakmici…

Je, ali to se puno puta pokazalo da to ništa ne znači, nadam se da ćemo uspjeti izdržati do kraja.

Kako je igrati s novim igračima?

Svi su dobri, gladni, željni igre i samo će biti bolji iz utakmice u utakmicu i mislim da će biti još bolji kad se uigramo.

Čuli ste ovacije, igrate puno brže, bolje i jače?

Publika nas nosi pljescima, vikanjem i oni su tu naš vjetar u leđa i hvala im na tome.

Imate li osjećaj da Žilina može pokazati nešto više od ovoga?

Mi smo odigrali odličnu utakmicu, kontrolirali smo cijeli susret, siguran sam da nisu pokazali sve što imaju i da će gore pokazati još nešto.

Hoće li Vam gore biti lakše?

Ne znam, moramo smisliti plan za to, to ćemo ostaviti stožeru, spremit ćemo se dobro, kako bude, bude i idemo po pobjedu.

Što Vam je trener rekao na kraju?

Žao mu je što nismo zabili još koji gol, ali vjeruje u nas i vjeruje da ćemo to gore uspjeti riješiti.