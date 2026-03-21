STRIJELAC BRAJKOVIĆ NAKON POBJEDE: 'Našao sam se na pravom mjestu i nisam imao težak posao'

Hajduk danas s početkom od 15 sati igrao s Vukovarom 1991 na stadionu Gradski vrt u Osijeku u okviru 27. kola SuperSport HNL-a. Hajduk koji je poveo u 6. minuti nakon što je Livaja realizirao kazneni udarac, u 33. je minuti Brajković povećao prednost, u 47. je minuti zabio i Rebić, u 64. Pukštas, a u 84. Šego. Vlasenko je u 89. minuti zabio autogol za konačnih 0:6 i veliku pobjedu Hajduka.

2000 pogodak Hajduka u HNL-u zabio je Roko Brajković koji je prokomentirao susret: „Nisam ni znao da je ovo najveća pobjeda u gostima i da je moj gol bio 2000. Drago mi je i zbog jednog i zbog drugog te da sam sudjelovao jer smo ispisali povijest s tim.“

Kako je izgledao gol iz Vaše perspektive?

Odigrali smo nekoliko dodavanja po desnoj strani, okrenuli na lijevu stranu, a tu su Reba i Puki odigrali, ja sam se našao ispred praznog gola. Reba je poslao odličnu loptu, našao sam se na pravom mjestu i nisam imao težak posao.

Slijedi reprezentativna pauza, koji je plan?

Neki momci idu na putovanje, neki imaju reprezentivne obaveze, ali bitno je da se svi vratimo nazad spremni i zdravi i da nastavimo gaziti dalje.

Istra je prvi protivnik nakon pauze, kolika će biti „osveta“ za ono na Poljudu?

Želimo pobijediti, ne razmišljamo o toj utakmici puno, idemo jednu po jednu utakmicu, razmišljamo o idućoj i dat ćemo sve od sebe da im se osvetimo.