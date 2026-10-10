Strijelac Beljo nakon poraza: "Žao mi je zbog te jedne pogreške nakon našeg gola"

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Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Dinama na Poljudu utakmicu 9. kola SuperSport HNL-a uz nevjerojatno veliku kišu koja je doslovno natopila travnjak, a slavili su Bijeli rezultatom 2:1. Susret je prokomentirao napadač Dinamaodgovaravši na novinarska pitanja.Pa ništa, rekao bi da mi je žao zbog te jedne pogreške nakon našeg gola i zbog lošeg ulazka u drugo poluvrijeme. Mislim da smo u tih 15 minuta izgubili utakmicu i žao mi je zbog toga. Nakon njihovog gola, stvarno mislim da ste vidjeli i sami što se događalo na trenu, tako da to ne bih komentirao. U zadnjih 10-15 minuta, koliko je išlo, pokušali smo dati sve od sebe po ovim vremenskim uvjetima. Na kraju imali ti jednu stativu i jedan blok, ne znam ni tko je blokirao, tako da ništa, čestitke Hajduku na tri voda i idemo dalje.Pa slažem se, mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, jako dobro dolazili u neke poluprilike i prilike iz tog našeg visokog presinga kojeg smo jako dobro radili. Na kraju napokon ga zabijemo i iz sljedećeg napada ga primiš iz prekida, maltene ga sam sebi daš. Naravno da nas je preseklo i naravno da je nakon toga bilo teško nastaviti, ali to je nogomet. Jednostavno u tim trenucima, gdje se lomila utakmica, danas nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.Pa ne znam, ne znam.Pa iskreno ne znam, nisam ni čuo, nisam ni bio tamo u žiži, tako da ne znam šta se događalo. Po meni zbog tih 7-8 minuta nije imalo smisla prekidati utakmicu, tako da nastavili smo. Hajduk je zasluženo odnio tri boda i to je to.A kako?! Užasno, kako će biti.Pa ništa, uglavnom je bio zadovoljan s tim, kao što sam rekao, visokim pressingom. U principu je bio plan da nastavimo dalje tako, možda malo da budemo mirniji na lopti, da zavrtimo koji put, da ih spustimo na njihovu polovicu. U drugom polovinu nismo uspjeli i kažem, u nekim trenucima gdje se lomila utakmica nismo bili unutra i zato smo izgubili.Pa ništa, žao nam je zbog poraza, ali idemo dalje, ima jako puno za igrati, to je maraton i svjesni smo toga. Žao nam je uvijek kad izgubimo derbi i ispričavamo sa našim navijačima, ali kao što sam rekao, idemo dalje u svaku utakmicu po tri boda i to je to.