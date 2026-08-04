Stričević žestoko prozvao Centar: "Nikada nisu ni trebali upravljati Splitom"

Splitski gradski vijećnik Bruno Stričević prozvao je vijećnike stranke Centar zbog toga što nitko od njih nije sudjelovao na polaganju vijenaca uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Stričević je u svojoj objavi posebno izdvojio predsjednicu Centra, saborsku zastupnicu i gradsku vijećnicu Marijanu Puljak, koja također nije nazočila polaganju vijenaca.

"Nije sudjelovao nijedan vijećnik Centra"

"Na polaganju vijenaca uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti nije sudjelovao nijedan vijećnik Centra, pa ni predsjednica stranke, saborska zastupnica i gradska vijećnica Marijana Puljak", objavio je Stričević.

Istaknuo je kako je osobno i ranijih godina sudjelovao u odavanju počasti poginulim hrvatskim braniteljima, neovisno o tome koja je politička opcija u tom trenutku upravljala Splitom.

"Osobno sam, kao i gradonačelnik Tomislav Šuta te brojni naši članovi, i u prošlosti sudjelovao na polaganju vijenaca, neovisno o tome tko je u tom trenutku upravljao Gradom", naveo je.

Uputio tešku kritiku bivšoj gradskoj vlasti

Na kraju objave Stričević je uputio oštru političku poruku Centru, poručivši kako bi iskazivanje poštovanja onima koji su zaslužni za hrvatsku slobodu trebalo biti iznad stranačkih i političkih podjela.

"Oni kojima je važnije tko upravlja Gradom od iskazivanja poštovanja onima kojima dugujemo slobodu, svojim ponašanjem pokazuju da nikada nisu ni trebali upravljati Splitom", zaključio je gradski vijećnik Bruno Stričević.