Stričević prozvao Puljka i Centar zbog nabave biostabilizatora: „Prije nego krenu metlom po Hrvatskoj, neka objasne što se događalo u njihovom dvorištu“

HDZ-ov gradski vijećnik Bruno Stričević oglasio se na Facebooku oštro kritizirajući Marijanu Puljak i stranku Centar zbog njihovih istupa o transparentnosti, poštenju i trošenju javnog novca.

Stričević je svoju objavu započeo ironičnom porukom, poručivši da bi Puljak i Centar, prije nego što drugima dijele lekcije, trebali „pomesti ispred vlastitog praga“.

Povod njegovoj objavi je nabava biostabilizatora za splitsku gradsku tvrtku Čistoća, provedena tijekom mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka.

„Novi detalji o nabavi biostabilizatora za splitsku gradsku tvrtku Čistoća, provedenoj za vrijeme mandata Ivice Puljka, otvaraju vrlo ozbiljna pitanja“, tvrdi Stričević.

Navodi kako je, prema ranijim medijskim objavama, dokumentacija tvrtke koja je dobila posao čak četiri puta vraćana na nadopunu. Također ističe ranije objavljene e-mailove koji, prema njegovim riječima, pokazuju da se tadašnji gradonačelnik osobno uključivao u trenutku kada se raspravljalo o spornoj ponudi.

Stričević pritom naglašava da ne želi prejudicirati ishod istrage niti bilo kome pripisivati kaznenu odgovornost, ali smatra da postoji politička odgovornost koju bivši gradonačelnik ne može izbjeći.

„Ne prejudiciram rezultat istrage niti bilo čiju kaznenu odgovornost. Ali političku odgovornost Puljak ne može pomesti pod tepih“, poručio je.

U nastavku objave prozvao je Centar zbog, kako smatra, dvostrukih kriterija. Tvrdi da ta stranka danas proziva druge zbog navodnog pogodovanja i trošenja javnog novca, dok istodobno, prema njegovim riječima, nisu ponuđeni jasni odgovori o nabavi vrijednoj stotine tisuća eura u gradskoj Čistoći.

„Splićanima duguju odgovore, a ne nove PR predstave“, napisao je Stričević.