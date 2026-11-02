Stričević prozvao Ivoševića na sjednici o Čistoći: "Pozivaju se na transparentnost, a nema ih da odgovaraju na pitanja"

Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, na kojoj se raspravlja o poslovanju gradske tvrtke Čistoća u mandatu bivšeg direktora Ivice Karoglana i bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, protekla je i u znaku rasprava između HDZ-ovih vijećnika i bivšeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića.

HDZ-ov gradski vijećnik Bruno Stričević tijekom rasprave upozorio je kako se u splitskoj vijećnici često govori o transparentnosti, ali da bi se ista pravila trebala primjenjivati na sve političke opcije. Posebno se osvrnuo na izostanak predstavnika bivše gradske vlasti, uključujući Bojana Ivoševića, koji je ranije poručio da je spreman odgovarati na pitanja, no potom je napustio sjednicu.

Ivošević se nakratko vratio u vijećnicu

Upravo dok je Stričević govorio o njegovu odlasku, Ivošević se neočekivano pojavio u vijećnici kako bi uzeo laptop koji je ondje ostavio. Iskoristio je priliku i kratko odgovorio na prozivke. "Sudbina je htjela da dođem. Već sam rekao da ne želimo dati legitimitet. Ako bude kakvih pitanja, odgovorit ću, isto kao što se nadam da ćete i vi na sljedećoj, kakav je Pariz", poručio je Ivošević, nakon čega je ponovno napustio vijećnicu.

Njegovo ponašanje kritizirali su Bruno Stričević i njegov stranački kolega Jakša Balov, ocijenivši ga sramotnim.

Ivošević kritizirao održavanje tematske sjednice

Podsjetimo, Ivošević je ranije tijekom dana oštro kritizirao održavanje tematske sjednice posvećene poslovanju Čistoće za vrijeme prethodne gradske vlasti. Smatra kako se raspravom o poslovanju gradske tvrtke u bivšem mandatu pokušava skrenuti pozornost s aktualnih poteza gradske uprave, među kojima je posebno izdvojio organizaciju manifestacija i postavljanje panoramskog kotača na splitskoj Rivi.

Tematska sjednica sazvana je radi rasprave o poslovanju Čistoće, s posebnim naglaskom na javne nabave tijekom prethodnog mandata, a njezino održavanje inicirao je gradski vijećnik Davor Matijević.