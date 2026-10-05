Stres, iscrpljenost i pritisak sve su češći problem mladih: U Splitu stižu tri besplatne radionice koje mogu pomoći

Savjetovalište Prika u listopadu donosi tri besplatne radionice posvećene mentalnom zdravlju mladih. Kroz razgovor i praktične vježbe sudionici će učiti kako prepoznati stres i lakše se s njim nositi, preispitati uvjerenja koja mogu kočiti kreativnost te kroz pokret i dah istražiti načine povezivanja s vlastitim tijelom.

- Tri radionice donose različite, ali međusobno povezane pristupe brizi o mentalnom zdravlju. Na prvoj ćemo učiti kako prepoznati da smo pod stresom, kako on utječe na naše svakodnevno funkcioniranje i što možemo učiniti kada osjetimo da nam je svega previše. Druga će se baviti kreativnošću i uvjerenjima poput onoga da stvaranje nužno mora biti povezano s patnjom i iscrpljenošću te ponuditi smjernice za zdraviju organizaciju kreativnog procesa. Posljednja će nam kroz glazbu, pokret i dah pomoći da usporimo, bolje osluškujemo svoje tijelo i otkrijemo resurse koje nam ono nudi - najavljuje Lara Zubanović iz Info zone, koordinatorica Prike.

Prva radionica, „Kako se nositi sa stresom?”, održat će se u srijedu, 7. listopada, u 19 sati u Zoni, a vodit će je Maja Đolonga, psihologinja i kognitivno-bihevioralna terapeutkinja koja se bavi psihoterapijom i savjetovanjem djece, mladih, odraslih i obitelji.

U ponedjeljak, 12. listopada, u 18:30 slijedi online radionica „Kreativni balans za pisce” koju vodi Petra Cigić, magistra psihologije. U svom se akademskom radu bavila odnosom kreativnosti i raspoloženja, a psihologiju povezuje i s vlastitim interesom za umjetnost, osobito književnost i film.

Treća radionica, „Plesni predah”, održat će se online u četvrtak, 29. listopada, u 17 sati. Kroz principe terapije plesom i pokretom vodit će je psihologinja Ivana Sučić Šantek, čiji je profesionalni put posebno obilježen radom s mladima i studentima. Za sudjelovanje nije potrebno plesno predznanje.

Radionice su dio programa Prika, financiranog sredstvima Europske unije, kroz koji Info zona mladima pruža podršku u očuvanju mentalnog zdravlja kroz individualne razgovore, radionice i edukativne sadržaje. Sudjelovanje na radionicama je besplatno, uz prethodnu prijavu na klubzona.net.