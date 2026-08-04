Stravična tragedija usred toplinskog vala: Na Fuerteventuri preminula beba

Velika tragedija pogodila je španjolski otok Fuerteventuru, gdje je život izgubila beba stara samo 20 mjeseci nakon što je doživjela toplotni udar.

Prema pisanju lokalnog portala Noticias Fuerteventura, dijete je pronađeno u teškom stanju tijekom razdoblja velikih vrućina, a unatoč naporima liječnika preminulo je nakon hospitalizacije.

Beba je zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja prevezena na liječenje u bolnicu na Gran Canariji, gdje su liječnici pokušali spasiti njezin život, no pomoć nažalost nije bila dovoljna.

Tragedija se dogodila u vrijeme snažnog toplinskog vala koji je zahvatio Kanarske otoke, uz upozorenja na iznimno visoke temperature i opasnost od posljedica ekstremne vrućine.

Stručnjaci redovito upozoravaju da su mala djeca posebno osjetljiva na visoke temperature jer se njihov organizam teže prilagođava toplinskom stresu.