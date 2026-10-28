Stravična tragedija u Španjolskoj: Sudarila se dva brza vlaka, broj poginulih približava se 50

Dva vlaka za velike brzine sudarila su se u Španjolskoj, zbog čega je obustavljen promet na liniji koja povezuje Madrid s južnom regijom Andaluzijom, javlja Reuters.

"Promet na brzoj željezničkoj pruzi Madrid – Andaluzija obustavljen je nakon sudara dvaju vlakova, pri čemu je jedan udario u drugi odostraga", objavio je Adif na platformi X.

Vlakovi operatera Renfe i Iryo sudarili su se nešto iza 9 sati ujutro, pri čemu su dva vagona vlaka Iryo iskočila iz tračnica, izjavio je vladin glasnogovornik za regiju Castilla-La Mancha, dodajući da se uzrok nesreće i broj ozlijeđenih još utvrđuju.

Incident se dogodio između mjesta Mora i Orgaz, a sudjelovali su vlakovi za velike brzine operatera Renfe i Iryo, koji su prometovali iz Madrida prema Sevilli.

Manuel Galan, gradonačelnik Urde, mjesta nedaleko od grada Toleda u središnjoj Španjolskoj, izjavio je da su ga žurne službe zamolile da pripremi sportsku dvoranu za smještaj ozlijeđenih osoba.