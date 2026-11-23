Pet osoba, među kojima troje djece, pronađeno je mrtvo u stanu u njemačkom gradu Kehlu, u saveznoj zemlji Baden-Württemberg u ponedjeljak. Još dvoje djece zadobilo je teške ozljede i prevezeno je u bolnice, a policija ne isključuje mogućnost da je riječ o kaznenom djelu.

Prema informacijama koje je policija potvrdila njemačkim medijima, među preminulima su 46-godišnji muškarac, njegovo troje djece u dobi između 10 i 14 godina te njegova 74-godišnja majka. Dvoje teško ozlijeđene djece helikopterima hitne pomoći prevezeno je u specijalizirane bolnice. Jedno od njih prevezeno je u Francusku, piše Fenix.

Nakon što djeca nisu došla u provjeru stana u ponedjeljak ujutro, krenuli su im kucati na vrata. Budući da nitko nije otvarao vrata, pozvane su nadležne službe. Policija je na mjesto događaja stigla oko 11.45 sati.

Policajci se nagutali plina

Pripadnici hitnih službi isprva nisu mogli ući u stan zbog sumnje na prisutnost plina. Jedan policajac i jedan svjedok pritom su zadobili lakše ozljede te su prevezeni u bolnicu.

Vatrogasci sumnjaju da je uzrok tragedije moglo biti curenje ugljičnog monoksida, no još nije utvrđeno je li riječ o tehničkom kvaru ili kaznenom djelu. Pokrenuta je kriminalistička istraga, u koju su uključeni i stručnjaci Državnog ureda kriminalističke policije.

Gradonačelnik Kehla Wolfram Britz izrazio je sućut preživjelim članovima obitelji te dodao kako se nada da će se dvoje ozlijeđene djece oporaviti.

"Ovo je šok za sve uključene - za susjede, ali i za naše vatrogasce koji su bili na mjestu događaja", poručio je.

Na mjestu događaja intervenirali su policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. Kehl se nalazi na granici s Francuskom i ima oko 40.000 stanovnika.