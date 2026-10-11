Stravična tragedija na moru: Najmanje 109 mrtvih, među njima 15 djece! Više od 116 osoba još se vodi kao nestalo

Teška pomorska tragedija dogodila se u noći s 8. na 9. listopada, kada se brod koji je prevozio migrante iz Džibutija prema Jemenu prevrnuo u blizini mjesta Guhere, sjeverno od lučkog grada Obocka. Kako prenosi agencija Reuters, pozivajući se na podatke Međunarodne organizacije za migracije (IOM), na brodu se nalazilo oko 350 ljudi. Prema prvim informacijama, život je izgubilo najmanje 109 osoba, dok se za više od 116 ljudi još uvijek traga.

Među poginulima 15 djece, spašeno više od 80 ljudi

Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, među pronađenim tijelima nalaze se 52 muškarca, 42 žene i 15 djece, od kojih je devet djevojčica i šest dječaka. Više od 80 osoba uspjelo je preživjeti brodolom. Svi preživjeli državljani su Etiopije, a okolnosti nesreće utvrđuju se i na temelju njihovih svjedočanstava.

Džibutijske vlasti nastavljaju operacije traganja i spašavanja, dok se preživjelima pruža medicinska i humanitarna pomoć. Istodobno se organiziraju pokopi stradalih.

Opasna ruta prema Arapskom poluotoku

Migranti iz Etiopije i drugih zemalja Roga Afrike često preko Džibutija pokušavaju prijeći u Jemen, nadajući se da će nakon toga uspjeti stići do zemalja Perzijskog zaljeva, gdje traže posao i bolje životne uvjete. Takva putovanja iznimno su opasna, a migranti se suočavaju s brojnim rizicima, uključujući nesigurne brodove i opasne vremenske i pomorske uvjete. Predstavnici Međunarodne organizacije za migracije upozoravaju da ova tragedija još jednom pokazuje koliko je smrtonosna migrantska ruta između istočne Afrike i Arapskog poluotoka.

Potraga za nestalima se nastavlja

Prema informacijama koje donosi Reuters, voditelj misije Međunarodne organizacije za migracije u Džibutiju Alexandre Coissac istaknuo je da njihove ekipe na terenu, zajedno s lokalnim vlastima, pružaju hitnu pomoć unesrećenima. Naglasio je i da tragedija upozorava na ozbiljne opasnosti kojima se izlažu migranti u potrazi za gospodarskim prilikama i boljom budućnošću. Dok traje potraga za nestalima, postoji bojazan da bi konačan broj žrtava mogao biti još veći.