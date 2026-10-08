Stravična tragedija: Grom usmrtio 22-godišnju manekenku

Brazilska manekenka Ana Beatriz Araújo Ferreira tragično je preminula u 22. godini nakon što ju je pogodio grom tijekom obiteljskog okupljanja. Nesreća se dogodila u subotu, 3. listopada, u brazilskom gradu Almasu.

Mlada manekenka toga je dana boravila s obitelji u kući svoje majke. U trenutku udara nalazila se u dvorištu zajedno s nećakinjom, kojoj je navodno češljala kosu.

Prema riječima članova obitelji, ništa nije ukazivalo na to da bi vremenske prilike mogle postati toliko opasne.

„Sve se dogodilo jako brzo“

Njezin brat César Augusto ispričao je za CNN Brasil da je u trenutku tragedije bilo oblačno, ali bez snažnog nevremena.

„Sve se odvilo vrlo brzo. Dan je bio oblačan i padala je tek lagana kiša“, kazao je.

Udar je bio toliko snažan da je, prema pisanju brazilskih medija, prouzročio štetu i na kući. Stradale su pojedine svjetiljke i antena.

Ani Beatriz odmah je pružena pomoć, nakon čega je prevezena u drugu bolnicu. Unatoč pokušajima liječnika, nije joj bilo spasa.

Električno pražnjenje zahvatilo je i njezinu nećakinju. Djevojčica je pregledana i zadržana na promatranju, nakon čega je puštena kući.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sindicato Rural de Almas (@sindicatoruraldealmas)

Iza sebe ostavila petogodišnjeg sina

Ana Beatriz bila je poznata i izvan svijeta modelinga. Na sajmu ExpoAlmas 2026. ponijela je titulu kraljice rodea, a uz javne nastupe studirala je fizioterapiju.

Iza sebe je ostavila petogodišnjeg sina Luiza Henriquea.

Od nje se emotivnom porukom oprostio brat, opisavši je kao jednu od najljepših osoba koje je poznavao te kao snažnu ženu punu ljubavi i smisla za humor.

Oglasili su se i organizatori ExpoAlmasa. Iz udruge Sindicato Rural de Almas poručili su da će je pamtiti po radosti, pristupačnosti i ljubavi prema lokalnoj tradiciji.

Okolnosti tragedije dodatno istražuje policija u Almasu.