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Stravična snimka nesreće u Dalmaciji: Uletio u objekt i pokupio čovjeka za stolom

Strašno
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Na Instagram profilu ‘Crna kronika Hrvatska’ pojavila se snimka koja pokazuje trenutak nesreće na odmorištu kod Nadina, piše Net.hr.

Nakon što je automobil uletio u ugostiteljski objekt, pokupio je i jednog muškarca koji je jeo za stolom i vukao ga nekoliko metara, dok se automobil nije zaustavio.

Snimku možete pogledati OVDJE.

Inače, nakon nesreće je jedna osoba poslana na pružanje liječničke pomoći i to zbog krhotina stakla, potvrdili su iz PU zadarske.

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