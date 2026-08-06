Stravična nesreća u Zagrebu: Jedna osoba poginula, automobil prepolovljen u silovitom sudaru

Jedna osoba smrtno je stradala, a dvije su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se sinoć dogodila u novozagrebačkom naselju Botinec.

Nesreća se dogodila oko 22 sata u Ulici Luje Naletilića. Prema prvim informacijama, u silovitom sudaru automobil je potpuno uništen. Vozilo je doslovno prepolovljeno, a od njega je ostao tek stražnji dio, dok su dijelovi i krhotine bili razbacani po kolniku.

Na mjesto događaja odmah su stigle žurne službe. Jedna osoba preminula je od zadobivenih ozljeda, dok su dvije ozlijeđene osobe prevezene na liječničku obradu. Za sada nije poznata težina njihovih ozljeda.

Okolnosti koje su dovele do nesreće još se utvrđuju. Policija će tijekom dana objaviti više informacija nakon dovršetka očevida.