Stravična nesreća u popularnom turističkom odredištu: Najmanje 16 mrtvih, deseci ozlijeđenih

Najmanje 16 osoba poginulo je, a 28 ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na jugu Sinaja u Egiptu.

Autobusna nesreća dogodila se na cesti koja povezuje Dahab i Nuweibu, gradove smještene uz Crveno more.

Na mjesto nesreće poslano 20 vozila hitne pomoći

Razmjeri nesreće pokrenuli su veliku intervenciju hitnih službi. Na mjesto događaja poslano je čak 20 vozila hitne pomoći kako bi se ozlijeđenima pružila pomoć te ih se prevezlo u zdravstvene ustanove, priopćilo je nadležno ministarstvo.

Uzrok nesreće zasad nije poznat, piše BBC.

Još nisu objavljene ni nacionalnosti poginulih osoba.

Nesreća se dogodila na području koje je iznimno popularno među turistima i tijekom godine privlači posjetitelje iz brojnih zemalja svijeta.