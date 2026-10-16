STRAVIČNA NESREĆA U HRVATSKOJ Radni stroj usmrtio mladića (27), policija istražuje okolnosti tragedije

Teška nesreća sa smrtnim ishodom dogodila se u petak u krugu bjelovarske tvrtke Kronospan.

Jedna osoba izgubila je život, a tragičan događaj potvrdila je Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska.

Radni stroj navodno prešao preko 27-godišnjaka

Prema zasad neslužbenim informacijama, smrtno je stradao 27-godišnji mladić koji nije bio zaposlenik tvrtke.

Kako se neslužbeno doznaje, preko mladića je prešao radni stroj. Točne okolnosti pod kojima se nesreća dogodila zasad nisu poznate.

Policija utvrđuje što se dogodilo

Na mjestu tragedije provodi se policijski očevid kojim se nastoji utvrditi kako je došlo do nesreće.

Više informacija o okolnostima stradavanja očekuje se nakon završetka očevida.